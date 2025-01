CULTSP PRO promove eventos gratuitos sobre Teatro Musical na Praça das Artes, em Barueri

Nesta semana, a cidade de Barueri recebe dois grandes eventos relacionados ao teatro musical. Na sexta-feira, dia 17, ocorre a palestra internacional World of Musical Theatre Talk – Conversa sobre o Mundo do teatro Musical, às 17h, e no domingo, dia 19, será realizado o showcase de encerramento do ICMT Summer Camp 2025, às 15h. Ambas as agendas acontecem na Praça das Artes de Barueri, localizada na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos, têm entrada gratuita e são abertas ao público. Os interessados na palestra de sexta-feira devem se inscrever pelo site do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Já para a programação de domingo, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria da Praça, com retirada a partir de uma hora antes do início do espetáculo.

A palestra de sexta-feira contará com a presença de Kenneth Avery Clark, diretor do ICMT; da bailarina e coreógrafa Sarah-Faith Brown, que participou de montagens como Chicago, Footloose e Little Shop of Horrors; e do diretor musical Grant Martin, orquestrador, compositor e diretor musical de importantes espetáculos, como Avenue Q, Aladdin, Rent e Into the Woods. Durante o encontro, os palestrantes compartilharão suas experiências no mundo do teatro musical e responderão perguntas do público ao final.

No domingo, 19, haverá o encerramento do curso com um showcase gratuito e aberto ao público a partir das 15 horas na Praça das Artes. A apresentação contará com diversas releituras de trechos de famosos espetáculos, entre eles Wicked , Hades Town, Dear Evan Hansen, Matilda, Footloose entre outros sucessos do Musical Theatre. O elenco do Showcase é composto pelos estudantes do curso Summer Camp 2025, e a apresentação é o resultado do processo artístico e formativo do curso. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria da Praça das Artes uma hora antes do espetáculo.

O ICMT Summer Camp é um curso imersivo e gratuito de teatro musical, promovido pelo renomado International College of Musical Theatre (ICMT), e foi viabilizado por meio da parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e o Instituto Festival de Dança de Joinville. A curadoria artística é assinada por Fernanda Chamma, diretora e coreógrafa com ampla atuação no setor.

Programação da Praça das Artes de Barueri

Data: 17/01 – Sexta-feira

Palestra World of Music Theatre Talk

Horário: 17h

Inscrições: gratuitas pelo site www.cultsppro.org.br (vagas limitadas)

Local: Sala Ruy Ohtake

Endereço: R. Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Barueri – SP

Data: 19/01 – Domingo

Showcase dirigido pelos professores do ICMT Summer Camp

Horário: 15h

Ingressos: Devem ser retirados gratuitamente uma hora antes do espetáculo na bilheteria do local

Local: Teatro da Praça das Artes

Endereço: R. Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Barueri – SP