CULTSP PRO divulga programação de fevereiro no Edifício Oswald de Andrade

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, acaba de lançar a programação de fevereiro no Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro. As atividades incluem exposições, masterclasses, eventos de carnaval para crianças e baile para a melhor idade. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

A programação segue com a exposição “Oswald PRO Carnaval“, que começou em 1º de fevereiro e vai até o dia 9 de março na Galeria Expositiva do edifício. A mostra, realizada em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, apresenta elementos visuais e interativos do universo das escolas de samba. A curadoria é assinada por Igor Carneiro e Lúcia Helena Silva. O público pode visitar a exposição de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h.

Nos dias 13 e 14 de fevereiro, o Edifício Oswald de Andrade recebe duas masterclasses como parte das ações formativas da Escola de Patrimônios em parceria com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP). As aulas, que ocorrem no Auditório 03, das 14h às 17h, integram o 13º Encontro Paulista de Museus 2025, realizado no Theatro São Pedro, promovendo debates e contribuindo para a construção da Política Estadual de Museus.

No dia 15 de fevereiro, o “CarnaKids” traz uma programação especial para crianças e famílias, em parceria com a União dos Blocos de Rua. Das 10h às 18h, o evento ocorre no jardim e na área de convivência do edifício e inclui contos de história, apresentação de bateria mirim, oficinas de criação de máscaras e alegorias, além de um bailinho de carnaval matinê.

Para encerrar a programação de fevereiro, no dia 21, das 14h às 17h, o Baile de Máscaras da Melhor Idade acontece na área de convivência do edifício. O evento, realizado em parceria com o Instituto da Melhor Idade, será animado por música ao vivo e contará com dançarinos convidados. Aberto ao público, o baile tem foco na inclusão da terceira idade.

Serviço:

Oswald PRO Carnaval | ExposiçãoDe 01/02 a 09/03

Segunda a sexta, das 10h às 20h; sábados e domingos, das 10h às 17h

Galeria Expositiva

Gratuito | Indicação etária: livre

13º SISEM-SP | MasterclassDias 13/02 e 14/02

Quinta e sexta, das 14h às 17h

Auditório 03

Gratuito | Indicação etária: livre

CarnaKids | FestaDia 15/02

Sábado, das 10h às 18h

Jardim e área de convivência

Gratuito | Indicação etária: livre

Baile de Máscaras da Melhor Idade | DançaDia 21/02

Sexta-feira, das 14h às 17h

Área de convivência

Gratuito | Indicação etária: livre

Local: Edifício Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo

Entrada gratuita