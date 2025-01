Governo de São Paulo lança editais de difusão e trilha formativa para gestores culturais

Nesta quarta-feira (29), o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou a abertura do primeiro lote de Editais de Difusão, com um investimento total de R$ 16,6 milhões. O evento ocorreu durante o Encontro de Gestores CULTSP 2025, realizado na Sala São Paulo, onde a secretária Marília Marton revelou também que um novo lote de editais será disponibilizado em breve. A cerimônia contou com a participação de representantes de mais de 500 municípios paulistas.

A secretária Marília Marton enfatizou a importância dessas iniciativas, afirmando: “No ano passado, conseguimos alcançar todos os municípios do estado com nossas ações culturais. Seguimos comprometidos em expandir o acesso à cultura em todas as regiões de São Paulo e em apoiar as iniciativas locais. Esses editais são uma ferramenta fundamental para garantir investimento em feiras, festivais e celebrações tradicionais, além de oferecer uma nova trilha de capacitação para os gestores culturais aprimorarem suas habilidades”.

As inscrições para este primeiro lote serão abertas no dia 3 de fevereiro e incluirão quatro linhas distintas de apoio: a linha Difusão CultSP, que destina R$ 20 mil por cidade para eventos artísticos e ocupação urbana em 520 municípios; o Apoio a Festivais, que oferece R$ 100 mil por evento em 32 municípios para a valorização da identidade cultural e promoção do turismo; o Circuito CultSP, que investirá R$ 40 mil em atividades culturais em 50 cidades visando descentralização; e um suporte de R$ 30 mil para eventos focados na diversidade em 35 localidades. A gestão desses editais ficará a cargo da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e as inscrições poderão ser realizadas pelo site www.amigosdaarte.org.br.

Além disso, foi apresentada uma nova trilha formativa destinada aos gestores culturais. Integrada ao programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, essa trilha visa fortalecer as equipes municipais responsáveis pela gestão cultural e ampliar o conhecimento sobre o setor.

A trilha formativa será composta por três módulos, cada um com duração de 16 horas. As aulas ocorrerão em formato online com atividades complementares presenciais programadas para o primeiro semestre deste ano. O Módulo 1 abordará “Instrumentos para uma boa gestão cultural”; o Módulo 2 focará em “Como potencializar os projetos culturais“; e o Módulo 3 tratará da “Criação de redes no setor cultural“. As atividades terão início previsto para março.