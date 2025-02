Cruzeiro encaminha venda de Matheus Pereira ao Zenit

O jogador Matheus Pereira está prestes a se juntar ao Zenit, após aceitar uma proposta do clube russo. Na tarde desta quinta-feira, ele realizou exames médicos em uma clínica particular em Belo Horizonte, e sua saída do Cruzeiro será oficializada assim que receber a aprovação médica.

Durante a manhã, Pereira participou parcialmente do treino na Toca da Raposa. O Cruzeiro, por sua vez, protocolou junto à CBF o pedido de rescisão contratual do atleta, um passo necessário para que ele possa se vincular ao novo time.

Para que a transferência seja efetivada, o Zenit deve registrar o jogador até as 17h59 (horário de Brasília) de hoje, prazo que corresponde às 23h59 no horário local da Rússia, já que é o fechamento da janela de transferências no país.

A negociação gira em torno de R$ 100 milhões. O Cruzeiro possui 50% dos direitos econômicos de Matheus Pereira e firmou um acordo com o Al Hilal, que detém os outros 50%, para garantir uma porcentagem maior do valor total da transação.

Os clubes Cruzeiro e Zenit, juntamente com o Al Hilal, chegaram a um entendimento na noite de terça-feira. A diretoria do Cruzeiro se reuniu com os representantes do jogador na quarta e quinta-feira para concluir os detalhes finais da negociação, restando apenas a assinatura dos documentos necessários.