‘Criamos nossas receitas pensando nos alunos’, contam cozinheiras top 10 em concurso

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) reuniu na última terça-feira (28), 83 equipes que criam as refeições escolares da rede estadual de ensino para a premiação do 1º Concurso Cozinheiras e Cozinheiros da Educação, realizado no segundo semestre de 2024.

No total, foram 83 equipes vencedoras e 70 delas estiveram na capital para a premiação. Outras 13 participaram do evento remotamente. As 10 melhores receitas irão compor um e-book de receitas da Seduc-SP, a ser lançado até o fim do primeiro semestre, e que será distribuído para que as receitas sejam conhecidas e reproduzidas na alimentação de todas as 5.000 escolas estaduais, uma vez que os ingredientes integram o cardápio e os nutrientes que devem ser ofertados aos estudantes.

“Em todas as escolas que visito, todo mundo elogia a comida, é uma unanimidade. Me dá muita alegria saber que temos cozinheiras e cozinheiros nas escolas que trabalham com amor, vocação e carinho com os nossos alunos, que entregam saúde e futuro para as nossas crianças”, afirma o secretário Renato Feder.

TOP 10 para alunos que não gostavam de cenoura

Entre as 10 receitas melhores colocadas no concurso, a paella suína, prato típico espanhol adaptado com os ingredientes da alimentação escolar, criado pelas cozinheiras Elaine Cristina Oliveira e Lucilene Cardoso de Almeida, da Escola Estadual Deputado Manoel da Nóbrega, localizada na zona leste da capital, foi montado por elas porque os estudantes estavam relutantes em comer cenoura in natura.

“A gente adaptou essa receita porque os alunos não aceitavam a cenoura e, por outro lado, eles amam carne suína. Depois dessa mistura, a paella foi aceita por 100% dos alunos. Sempre que a gente vai fazer uma receita, a gente pensa em todos eles, porque já conhecemos todos os gostos, porque estamos há anos na mesma cozinha”, conta Elaine.

Elas contam que foram os próprios alunos que as incentivaram a participar do concurso. “Nós também preparamos um risoto de frango que é um sucesso na escola, mas eles mesmos disseram que precisávamos inscrever a paella, e aqui estamos”, complementam as cozinheiras.

Parceria com o Senac e aula com chefs de cozinha

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi parceiro da Educação no concurso. Durante o evento, houve ainda o sorteio de 15 bolsas dos cursos oferecidos pela instituição educacional.

“As cozinheiras e os cozinheiros escolares são agentes de transformação, que vão além da preparação das refeições ao promoverem educação alimentar e nutricional e resgatar tradições culturais. Para o Senac São Paulo é uma honra participar de uma iniciativa que valoriza esses profissionais e reforça a importância da sua atuação para a formação de hábitos alimentares saudáveis e para o desenvolvimento integral dos estudantes“, diz Silvana Aparecida de Lazari Rosa, gerente de desenvolvimento da área de gastronomia e alimentação do Senac São Paulo.

As 10 melhores receitas entre os 83 premiados terão ainda aulas especiais com dois chefs de cozinha: o Olivier Anquier e a Gil Gondim, em data ainda a ser definida.

Além das cozinheiras da paella suína, integram as receitas top 10 do concurso escolas estaduais localizadas em Vargem Grande Paulista, Mirassol, São Luiz do Paraitinga, Guararema, Aguaí, Iguape, Alambari, na zona norte da capital e em Pindamonhangaba.