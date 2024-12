SP revela resultados do 1º Concurso de Cozinheiras e Cozinheiros da Educação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou os resultados do 1º Concurso de Cozinheiras e Cozinheiros da Educação, que teve como objetivo promover a criatividade e a inovação na alimentação escolar. Um total de 82 receitas de diversas escolas foi selecionado para integrar um e-book exclusivo, destinado a inspirar as práticas alimentares nas instituições de ensino.

As escolas vencedoras estão distribuídas por todo o território paulista, destacando-se pela originalidade e relevância dos pratos apresentados. Entre as criações notáveis, figura o pudim de feijão com cobertura de limão, elaborado pela Escola Estadual Professora Elisabete Nuccini, localizada em Guarulhos. Outra receita que chamou atenção foi o purê de batata doce à moda das pretinhas do poder, da Escola Estadual Professora Anna Teixeira Prado Zacharias, situada na zona leste da capital.

A lista completa das receitas premiadas foi publicada na última sexta-feira (6) e está disponível para consulta por meio do site oficial da Secretaria.

A cerimônia de premiação das equipes que se destacaram ocorrerá em janeiro na sede da Seduc. As dez receitas mais bem classificadas, oriundas das Diretorias de Ensino de São Roque, José Bonifácio, Taubaté, Jacareí, São João da Boa Vista, Miracatu, Itapetininga, Leste 2, Norte 2 e Pindamonhangaba, terão a oportunidade de participar de um encontro especial com um renomado chef de cozinha em março do próximo ano.