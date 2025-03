Crea-SP marca presença no Carnaval com fiscalização

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está presente em todas as etapas que envolvem atividade técnica das profissões abrangidas para reforçar seu compromisso com a segurança da população. Neste Carnaval, não seria diferente. Nessa semana, o Conselho promoveu a Operação Carnaval, uma força-tarefa especial, de caráter orientativo e preventivo, realizada em todo o Estado para certificar a atuação de profissionais habilitados e registrados à frente de projetos e execuções que envolvem as Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores na maior festa popular do mundo.

Somente na capital, a Prefeitura de São Paulo estima receber aproximadamente 16 milhões de foliões nas ruas da cidade e no Sambódromo do Anhembi, endereço dos desfiles das escolas de samba paulistas e local escolhido pela autarquia para o primeiro dia da fiscalização. “Sabemos o quanto fazemos a diferença em uma festa desse porte. Nossa missão é sempre garantir que existem pessoas capacitadas e registradas lidando com as medidas que são de competência de suas respectivas profissões”, diz a presidente da autarquia, engenheira Lígia Mackey.

A operação abrange diferentes espaços que também recebem os foliões. O Crea-SP realizou as diligências em busca de assegurar a presença de responsáveis técnicos em instalações, como carros alegóricos e trios elétricos, e manutenções mecânicas, elétricas, de iluminação, som, entre outras. A fiscalização envolve apresentação de registro no Conselho e das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs).

Para o engenheiro Kleber de Jesus Brunheira, gerente de Fiscalização da autarquia, o comprometimento da equipe tem efeito significativo na operação. “O nosso trabalho é fundamental para mitigar riscos à sociedade, pois a exigência de um profissional habilitado para responder pelas diversas atividades técnicas pode reduzir a ocorrência de problemas na execução dos serviços”, afirma. “A nossa presença durante uma programação tão grandiosa como esta faz toda a diferença”, completa.