CRCSP realiza a Convenção Regional de Contabilidade em Santo André

Os profissionais, empresários e estudantes da contabilidade da Região Metropolitana de Santo André, com cadastro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), têm mais uma oportunidade para atualizarem seus conhecimentos. O CRCSP, em parceria com as Entidades Contábeis do Estado de São Paulo, realiza a “Convenção Regional de Contabilidade em Santo André”, no dia 22 de agosto, das 9h às 18h, na Anhanguera Educacional – Auditório Assunção, localizada na Avenida Dr. Alberto Benedetti, 444 – 5º andar – Vila Assunção – Santo André/SP.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pelo portal do CRCSP.

As vagas são limitadas.

Será um dia repleto de palestras, com muitas informações, networking e insights sobre a profissão contábil. A programação foi idealizada de forma regionalizada, com temas voltados a demandas de mercado da região do ABCD paulista.

Programação:

9h Credenciamento

9h30 Abertura

10h

Painel: Prepare-se para a Elaboração da Nova Demonstração do Resultado – IFRS 18

Palestrantes: Alexandre Gonzales

Moderador: Adilvo Pinheiro de Oliveira França Júnior

10h55

Painel: Liderança com Foco nos Negócios

Palestrante: Márcia do Nascimento Basso Jorge

Moderadora: Flávia Augusto

12h Almoço livre

14h10

Homenagem aos Profissionais da Contabilidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema

Convidada: Eliane Aparecida Maia

14h30

Gestão de Conflitos e Oportunidades na Mediação Empresarial

Palestrante: Angela Zechinelli Alonso

Moderador: Wander Pinto

15h25

Integração de IA Generativa com Sistemas Contábeis Existentes e a Importância da Capacitação Profissional no Dia a Dia Contábil

Palestrante: Fábio da Roza Oliveira

Moderadoras: Heloísa de Castro Alves Felippe da Silva, Inez Lemos Lopes

16h15 Intervalo café

16h50

As Melhores Oportunidades com a Reforma Tributária, Usando Inteligência Artificial

Palestrantes: Caroline Souza

Moderadores: Christiano Augusto Beleze dos Santos, Renato Prone Teixeira da Silva

Palestrantes:

Alexandre Gonzales – Doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP. Especialista em Direito Tributário pelo Ibet-SP. Contador pelo Mackenzie. Professor do Insper. Profissional da área contábil e tributária há mais de 30 anos. Atua na docência há 17 anos. Autor de dezenas de artigos acadêmicos, revisor e organizador de livros e capítulos de livros. Colaborador da Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária no CRCSP.

Angela Zechinelli Alonso – Contadora, auditora, perita, pós-graduada nas áreas de Auditoria e Controladoria. Sócia da Alonso, Barretto & Cia. – Auditores Independentes. Coordenadora e coautora de diversos livros. É consultora, palestrante e parecerista da área contábil. Foi professora e coordenadora de curso de Ciências Contábeis e consultora de pós-graduação. Acadêmica da Academia Paulista de Contabilidade. Foi conselheira fiscal do Masp por 16 anos. Foi presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon) – 5ª.SR. Agraciada com o título de Contabilista Emérita pelo Sindcont-SP e medalha Joaquim Monteiro de Carvalho pelo CRCSP pela representatividade profissional. Atualmente é coordenadora adjunta da CEPC do CFC, vice-presidente da Academia Paulista de Contabilidade e integra a Comissão de Conduta Ética do Ibracon Nacional.

Caroline Souza – CFO e sócia na Roit. Advogada e contadora. MBA em planejamento tributário. Business English ILAC do Canadá. Mais de 15 anos de experiência em tax. Uma das idealizadoras do produto calculadora da reforma na Roit. Vice-Presidente de planejamento na associação de Tech Assespro, com mais de 400 empresas no PR. Professora em cursos de pós-graduação na FBT e Ipog. Experiências anteriores com empresa da bolsa de valores (B3), escritório de advocacia e empresas multinacionais.

Fabio da Roza Oliveira – Mestre em Saúde Ambiental pela FMU. Gerente sênior na Kroll Associates Brasil, atuando na criação de soluções de integrações de dados em cloud, desenho de solução em aplicativos, criação de algoritmos machine learning e processos de otimização para investigações realizadas na área de investigações forenses e inteligência. Professor titular na Estácio para graduação nas disciplinas Sistema de Apoio à Decisão, Segurança da Informação e Gestão de Serviços de TI.

Márcia do Nascimento Basso Jorge – Especialista em Sistemas de Gestão com 25 anos de experiência, auditora líder de normas ISO certificada pelo IRCA-UK e atuante na ABNT. Expert na implantação e auditoria de normas ISO em diversos setores, sendo especialista em contabilidade. Membra de comitês de normatização da ABNT (qualidade e ESG), com forte atuação em qualidade, meio ambiente, SSO, segurança da informação, LGPD e compliance. Experiência em consultoria estratégica, planejamento empresarial e automatização de processos contábeis. Responsável por programas de qualidade, mentora, docente do Sescon-SP e com atuação nacional.

Moderadores

Adilvo Pinheiro de Oliveira França Júnior – Auditor com 23 anos de experiência, membro do Grupo de Trabalho do Setor Elétrico do Ibracon e do Grupo de Setor de Energia e Concessões e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef). Conselheiro do CRCSP, coordenador da Câmara de Desenvolvimento Profissional, membro do Comitê de Auditoria do CRCSP.

Christiano Augusto Beleze dos Santos – Sócio das áreas de Mercado de Capitais e Consultoria Contábil da PwC. Atua ainda como sócio do comitê técnico da PwC Brasil. Membro do grupo global de experts em IFRS da PwC, atuou por dois anos no escritório da firma em Londres, no Reino Unido. Especialista em processos de abertura de capital de empresas (IPO) e de emissão de dívidas nos mercados brasileiro, norte-americano e internacional. Mestre em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Diplomado em International Financial Reporting Standards pelo Association of Chartered Certified Accountants (Acca). Tem especialização em Varejo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Representante da PwC no Comitê Nacional de Normas Técnicas do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e diretor de desenvolvimento profissional da 5a. Seção Regional do Ibracon. Mentor do programa Black as Manager (BaM) da PwC, que promove a inclusão racial nos níveis de liderança da firma global.

Flávia Augusto – Contadora, perita judicial e empresária contábil com experiência em empresas comerciais, serviços e Terceiro Setor, possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria e em Global Leadership in Accounting and Finance. Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina (gestão 2024-2025).

Heloísa de Castro Alves Felippe da Silva – Empresária contábil com ampla experiência na gestão de negócios e BPO Financeiro. Formada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela PUC-SP, atualmente atua como sócia-diretora no Grupo Plancon e do Grupo Plangest. Mentora de empresários e vogal na Jucesp (mandato 2023-2027). Vice-presidente de Administração e Finanças do CRCSP.

Inez Lemos Lopes – Contadora, pós-graduada em Gestão Tributária pela Fecap, CEO da Trady Serviços Contábeis, sócia da Trady Patrimonial, diretora Social do Sescon-SP, colunista no portal de Londres, palestrante em seminários e treinamentos. Autora de artigos para revistas e assuntos de gestão e técnicos sobre contabilidade.

Renato Prone Teixeira da Silva – Contador, pós-graduado em Controladoria de Empresas, Bookkeeper e Tax preparer nos EUA, professor universitário, controller em empresa multinacional alemã, especialista em balanços IFRS/US GAAP. Empresário contábil. Conselheiro do CRCSP desde 2018; coordenador da Câmara de Recursos do CRCSP, coordenador da Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária, vice-coordenador da Comissão de Normas Técnicas para Grandes Empresas.

Wander Pinto – Auditor há 40 anos. Mestre em Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), MBA em Controladoria pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap e bacharel em Contabilidade pelas Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG). Tem certificação em IFRS pela Fipecafi. Também é certificado em IFRS Aplicáveis à Pequenas e Médias Empresas (PMEs) pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e International Accounting Standards Board (Iasb). Professor de contabilidade, custos, auditoria e de governança corporativa. Conselheiro Fiscal da Siderúrgica São Joaquim da Barra/SP. Conselheiro do CRCSP desde 2018, atual vice-presidente de Desenvolvimento Profissional (gestão 2024-2025), membro da Câmara de Política Institucional no CRCSP.

Convidada

Eliane Aparecida Maia – Vice-presidente de Registro do CRCSP.