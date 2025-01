CPTM terá mudanças na operação neste fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (01/02) e no domingo (02/02) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado, entre 21h e meia-noite, e no domingo, das 4h às 8h, o embarque e o desembarque do Serviço 710 na Estação Palmeiras-Barra Funda serão feitos pela plataforma 5.

Os passageiros também devem ficar atentos às mudanças no Serviço Expresso Aeroporto. A partir das 21h de sábado e das 4h às 8h de domingo, os trens chegam e partem da Estação da Luz. As composições que saem da Estação da Luz, entre 5h e 8h, adiam as partidas em 5 minutos. Já as que saem da Estação Aeroporto-Guarulhos adiam a viagem em 17 minutos. Essas interdições ocorrem para execução de serviço de rede de energia e remanejamento e para-raios na região.

No domingo, desde o início da operação comercial até 20h, o trecho entre as estações Francisco Morato e Campo Limpo Paulista, da Linha 7-Rubi, estará interditado e o sistema de ônibus Paese atenderá os passageiros no trecho interrompido. A interdição é necessária para o lançamento de vigas para a implantação do novo viaduto pela Prefeitura de Francisco Morato. No mesmo período, na Estação Campo Limpo Paulista, os trens prestam serviço apenas pela plataforma 2.

Na Linha 11-Coral, das 09h às 18h do domingo, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 4 na Estação da Luz. E vale lembrar que, assim como tem ocorrido todos os domingos, entre 10h e 15h, ocorre a operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11 99767-7030).