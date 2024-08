CPTM inaugura nova cabine seccionadora de energia na Linha 10-Turquesa

A CPTM conclui nesta sexta-feira (02/08) a implantação da cabine seccionadora de energia de tração de Utinga, da Linha 10-Turquesa, no município de Santo André.

Com esta instalação, a companhia completa o projeto inicial de entrega dos empreendimentos de reformas e construção previstas em dois contratos de melhorias no Sistema de Energia de Tração: Siemens Norte-Sul (Linhas 7 e 10) e Siemens Leste (Linhas 11 e 12). Os contratos envolveram a reforma de sete cabines seccionadoras e cinco subestações de tração, além da implantação de seis novas cabines seccionadoras, a construção de uma nova subestação de tração, ampliação de duas subestações de tração e construção de uma nova linha de distribuição de energia em 34,5 Kv entre as subestações de Patriarca e Guaianases.

Em resumo: 21 instalações e a construção de 11 mil metros de linhas de transmissão.

Os empreendimentos têm como objetivo reforçar e dar robustez ao sistema de alimentação elétrica de tração nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM, com investimento aproximado de R$ 465 milhões (em valores atuais). Separadamente, a nova cabine seccionadora de Utinga recebeu investimentos da ordem de R$ 8,4 milhões.

As cabines seccionadoras de tração são instalações de energia localizadas estrategicamente no trecho entre subestações retificadoras e terminais de linhas. A função principal delas é interromper o fornecimento de energia em uma parte reduzida da linha de contato entre duas subestações, no caso de abertura de um disjuntor das subestações. Isso significa que, em caso de falhas ou serviços de manutenção, o trecho que precisa ser desligado para reparos é menor, o que gera menor impacto operacional e maior flexibilidade na operação dos trens metropolitanos.

A cabine também atua na melhora do fluxo de potência na rede aérea de tração, fazendo com que as vias alimentadas em corrente contínua participem da alimentação dos trens.

“Este é mais um equipamento muito importante para a companhia, dando todo o respaldo entre duas subestações, o que resulta em mais confiabilidade e disponibilidade dos sistemas”, afirma Marcelo Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio-Ambiente da CPTM.

A cabine seccionadora de Utinga é mais um empreendimento projetado na solução eletrocentro, buscando-se inovação, padronização, redução de custos, redução de espaços físicos e redução do tempo de obra civil/instalação, mantendo-se ainda os requisitos de boa técnica, qualidade e de segurança em comparação com as construções antigas de alvenaria.

A cabine será uma localidade desassistida (sem operadores), com todas as manobras, controle e supervisão realizadas via telecontrole 4G, gerenciadas do Centro de Controle Operacional da CPTM, no Brás.

Os novos equipamentos implantados nesta nova cabine são de ponta, projetados conforme as tecnologias mais modernas de sistemas de tração, sustentados por altos níveis de desempenho, confiabilidade e disponibilidade.

“A conclusão dos contratos com a Siemens é um marco importante em nossos esforços para fornecer um serviço de transporte público moderno, altamente eficiente e confiável para nossos passageiros, reforçando o compromisso da companhia em oferecer uma prestação de serviço de excelência”, afirma Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, Presidente Interina da CPTM.