CPB completa 30 anos com campanha em cidades brasileiras

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) completa 30 anos em 9 de fevereiro e, para celebrar o começo de um ano de comemorações, promoverá a campanha CPB 30 anos com projeções em monumentos de três cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Niterói (local da primeira sede do CPB) e São Paulo (onde está a sede atual).

Todas as projeções ocorrerão na data do aniversário, na noite de domingo, 9, das 20h às 23h. Receberão imagens o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma das sete maravilhas do mundo moderno; o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói; e o Boulevard das Artes, em São Paulo.

Os monumentos terão imagens da histórica campanha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, além da apresentação da marca comemorativa para um ano repleto de comemorações. O conceito “Esporte que inspira. Movimento que transforma” reflete os pilares do Comitê ao longo dos anos: a busca pela excelência no esporte paralímpico, além da promoção da inclusão e a transformação social. A entidade conecta o desempenho de alta performance à criação de um movimento que transforma vidas além das arenas esportivas.

Quinze atletas que conquistaram medalhas e se destacaram nos Jogos Paralímpicos ao longo das três décadas estarão presentes na campanha do Comitê, como os campeões Gabrielzinho (natação), Petrúcio Ferreira (atletismo), Alana Maldonado (judô) e Mariana D’Andrea (halterofilismo). A ativação tem como objetivo principal a valorização da marca e engajamento com público. A campanha CPB 30 anos ganhará força durante o ano com uma parceria firmada com a Dream Factory e a Agência Artplan.



“Celebrar os 30 anos do CPB é mais do que comemorar os grandes feitos esportivos do Movimento Paralímpico brasileiro nas últimas três décadas. É, acima de tudo, um marco na luta pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade por meio do esporte. Queremos aumentar a conscientização da população sobre a missão deste Comitê, que é a promoção da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e o desenvolvimento do esporte paralímpico desde a iniciação até o alto rendimento”, afirmou José Antônio Freire, presidente do CPB.

A história do CPB

O Comitê Paralímpico do Brasil foi fundado em 9 de fevereiro de 1995, com a primeira sede em Niterói, no Rio de Janeiro, e nasceu para promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.

Os 30 anos são um marco importante para a história do esporte paralímpico, que a cada ciclo tem conquistado melhores resultados internacionais em mundiais e nos Jogos Paralímpicos.

A comemoração acontece cinco meses depois da histórica campanha nos Jogos Paralímpicos de Paris. Fruto do trabalho e desenvolvimento do paradesporto nos últimos 30 anos, o Brasil terminou em quinto lugar no quadro de medalhas do megaevento realizado entre agosto e setembro de 2024, com um total de 89 pódios – 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

O planejamento estratégico feito em 2017, e revisitado em 2021, colocava a meta entre 70 e 90 medalhas e o top-8 em ouros, o que foi conquistado e até ultrapassado em Paris.

A evolução é explicada em números. Na primeira edição de Jogos Paralímpicos após a fundação do CPB, em 1996, em Atlanta, nosEstados Unidos, o Brasil conquistou 21 medalhas, com 2 de ouro, 6 de prata e 13 de bronze.

Até hoje, o Brasil obteve um total de 462 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos, com 134 ouros, 158 pratas e 170 bronzes. De Atlanta 1996 até Paris 2024 foram 399 medalhas (120 de ouro, 131 de prata e 148 de bronze). Mais de 86% das medalhas brasileiras na história dos Jogos Paralímpicos foram conquistadas após a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro.



Outro fator determinante para a evolução do Movimento Paralímpico Brasileiro foi a construção do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O complexo, que é um dos grandes marcos da história do CPB, foi inaugurado às vésperas dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

Atualmente, o espaço tem instalações esportivas indoor e outdoor que servem para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções em 20 modalidades paralímpicas: atletismo, basquete em cadeira de rodas, badminton, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, rúgbi e tênis em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, remo, tênis de mesa, taekwondo, triatlo e vôlei sentado.

Além disso, possui uma área residencial com capacidade para 300 leitos, refeitório e lavanderia, bem como um setor com salas, auditórios e outros espaços de apoio. No Centro de Treinamento funciona a sede administrativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), na qual atuam profissionais de diversas áreas.