COB e CPB negociam para fortalecer parceria e desenvolver projetos conjuntos

As novas administrações do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estão em diálogo para fortalecer suas relações e desenvolver iniciativas colaborativas.

Ambas as instituições passaram por eleições presidenciais em outubro do ano passado. No COB, a chapa liderada por Marco La Porta e Yane Marques foi eleita, enquanto o CPB escolheu José Antônio Freire como presidente, com Yohansson Nascimento assumindo a vice-presidência.

Yohansson Nascimento, medalhista paralímpico nas edições de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, esteve presente na cerimônia de posse da nova diretoria do COB, realizada na última quinta-feira no Rio de Janeiro. Durante o evento, expressou seu entusiasmo pela parceria entre os dois comitês.

“Estou muito feliz de participar da posse do La Porta e da minha amiga Yane Marques. Temos boas perspectivas de projetos conjuntos. O La Porta mencionou que pretende adotar um modelo semelhante ao que o CPB tem implementado, focando em centros de referência e aproveitando a oportunidade do Pan-2031 para criar uma estrutura comparável ao Centro de Treinamento do CPB. Nossa meta é unir esforços para promover o desenvolvimento do esporte olímpico e paralímpico em todo o Brasil“, afirmou Nascimento.

Entre os planos discutidos está a gestão compartilhada do Centro de Formação Olímpica e Paralímpica de Fortaleza, localizado no Ceará. Este centro opera atualmente sob um modelo de gestão público-privada, coordenado pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), com financiamento proveniente da Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV) do Governo do Estado do Ceará.

A instalação ocupa uma área total de 85.922,12 m² e abriga 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. As duas entidades pretendem expandir sua presença nas diversas regiões brasileiras, utilizando o CFOP como um núcleo para a captação e treinamento de atletas nordestinos.

Yohansson Nascimento destacou seu relacionamento prévio com Yane Marques desde as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, bem como sua interação com La Porta no ano anterior, que ocorreu ainda durante a presidência de Mizael Conrado no CPB. “Com José Antônio agora na presidência, nosso objetivo é solidificar ainda mais essa colaboração. Estou confiante de que grandes realizações estão por vir“, concluiu Nascimento.