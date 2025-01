Yane Marques é nomeada chefe da delegação para as Olimpíadas de Los Angeles

Yane Marques, a primeira mulher a assumir a vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), foi nomeada também como chefe da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, programados para 2028. A oficialização ocorreu em um evento realizado nesta quinta-feira (30) no Clube Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo novo presidente do COB, Marco Antônio La Porta, que se dirigiu a uma plateia composta por atletas, ex-atletas, representantes de entidades esportivas e patrocinadores. La Porta e Yane foram eleitos em outubro passado como parte de uma chapa de oposição ao então presidente Paulo Wanderley, que buscava a reeleição.

Em sua fala, Yane expressou otimismo quanto ao futuro das competições que o Time Brasil enfrentará, incluindo os Jogos Sul-Americanos e Pan-americanos, além das Olimpíadas. “Estamos prontos para colocar medalhas no peito de muitos atletas. Mesmo aqueles que não conquistarem medalhas terão suas vidas transformadas através do esporte. Temos uma longa e bela trajetória pela frente”, afirmou.

A pernambucana, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, destacou a importância de sua nova posição no COB para as mulheres no esporte. “Este é um momento histórico para o movimento olímpico brasileiro. Pela primeira vez, temos uma mulher na vice-presidência do COB. A porta está aberta para muitas outras mulheres se juntarem a mim nesta jornada. Embora eu esteja cheia de entusiasmo e coragem, sou consciente da enorme responsabilidade que essa função implica”, comentou Yane.

Ao término do evento, o COB apresentou sua nova logomarca, que reforça a presença da bandeira brasileira e os tradicionais anéis olímpicos.