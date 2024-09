Saiba quanto cada paratleta brasileiro vai ganhar pelas medalhas em Paris

As Paralimpíadas de Paris se encerram neste próximo domingo (8), com conquistas expressivas de atletas brasileiros em diversas modalidades. Carol Santiago, da natação, foi quem mais subiu ao pódio durante a competição: ela conquistou três ouros e duas pratas. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, também da natação, conquistou três ouros.

Nesta edição dos Jogos, o CPB (Comitê Paralímpico do Brasil) anunciou um aumento no pagamento aos atletas por medalha em relação a Tóquio-2020. Em Paris, os medalhistas de ouro recebem R$ 250 mil; os de prata, R$ 100 mil, e os de bronze, R$ 50 mil. No Japão, a medalha de ouro rendia R$ 160 mil, a de prata, R$ 64 mil, e a de bronze, R$ 32 mil.

Além de Carol e Gabrielzinho, ganharam mais de uma medalha Elizabeth Gomes (um ouro e uma prata), Júlio César Agripino (um ouro e um bronze), Yeltsin Jacques (um ouro e um bronze), Talisson Glock (uma prata e dois bronzes) e Mariana Gesteira (dois bronzes).

Com isso, os valores assegurados pelos maiores medalhistas do Brasil são:

Carol Santiago (natação): R$ 950 mil – três ouros e duas pratas

Gabrielzinho (natação): R$ 750 mil – três ouros

Talisson Glock (natação): R$ 450 mil – um ouro, uma prata e dois bronzes

Elizabeth Gomes (atletismo): R$ 350 mil – um ouro e uma prata

Júlio César Agripino (atletismo): R$ 300 mil – um ouro e um bronze

Yeltsin Jacques (atletismo): R$ 400 mil – um ouro e um bronze

Mariana Gesteira (natação): R$ 100 mil – dois bronzes