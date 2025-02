Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto deve receber mais de 781 mil veículos durante o Carnaval

A concessionária Ecopistas prevê que até 781 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no sentido interior, de 28 de fevereiro a 05 de março, durante o feriado de Carnaval.

De acordo com a previsão, o movimento será mais intenso rumo às cidades do Vale do Paraíba, Alto Tietê, região serrana de Campos do Jordão, Litoral Norte paulista e Rio de Janeiro no dia 28 de fevereiro (sexta-feira), das 16h às 19h. No sábado (01), o tráfego volta a se intensificar a partir das 07h, estendendo-se até a 01h de domingo. No dia 02, o movimento será intenso das 05h às 18h, e no dia 03, das 09h às 13h. No retorno, o fluxo de veículos deverá aumentar no dia 04 de março (terça-feira), das 17h às 19h, e no dia 05 (quarta-feira), das 10h às 22h.

Recursos disponíveis

Durante o feriado, a Ecopistas disponibilizará seis ambulâncias de resgate, incluindo uma UTI Móvel, cinco rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados, além de dois caminhões irrigador. Durante o período de maior movimentação, a concessionária contará com o apoio adicional de seis guinchos.

Pagamento por aproximação

Para otimizar o atendimento nos pedágios, a Ecopistas disponibiliza o pagamento por aproximação, aceitando cartões de débito e crédito com tecnologia NFC em todas as cabines de cobrança manual. Nos horários de pico, as praças de pedágio funcionarão com capacidade máxima. Nesse esquema, colaboradores devidamente identificados estarão à disposição para realizar a cobrança antes que os motoristas cheguem às cabines. Além disso, a Ecopistas conta com a modalidade de autoatendimento nas praças de pedágio de Itaquaquecetuba e São José dos Campos.

Ao se aproximar de um pedágio, é fundamental que o motorista reduza a velocidade e esteja atento às sinalizações de trânsito. Essa prática não apenas garante a segurança de todos os usuários da via, mas também facilita o fluxo de veículos nas cabines de cobrança. Respeitar a regulamentação de trânsito vigente é essencial para evitar acidentes e garantir uma viagem tranquila.

Operação Visibilidade

Nos períodos de maior volume de tráfego, será realizada a Operação Visibilidade. Essa ação tem como objetivo posicionar viaturas operacionais em pontos estratégicos do corredor, com as viaturas a um ângulo de 45º, tornando os recursos mais visíveis e reduzindo o tempo de atendimento aos usuários.

Movimento Afaste-se

A fim de proteger os profissionais que prestam atendimento médico em acidentes rodoviários, além das equipes de socorro mecânico, de obras e de manutenção, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”. A ação visa conscientizar os motoristas a não se aproximarem das equipes quando avistarem acidentes ou atendimentos, já que essa atitude coloca em risco a segurança das equipes e de todos que trafegam na via.

Dicas de segurança

A Ecopistas recomenda que, antes de iniciar a viagem, o motorista realize a revisão do veículo, verificando itens essenciais como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas, além dos níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem segura, é imprescindível respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente, sinalizar a mudança de faixa com antecedência, usar o cinto de segurança (inclusive no banco de trás). Também é importante não utilizar o celular ao dirigir e não ingerir bebidas alcoólicas ao volante.

Acesso às rodovias

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto oferece acesso a importantes vias que conectam às praias do Litoral Norte de São Paulo e à região do Vale do Paraíba:

• Rodoanel Mário Covas: acesso no km 36 da rodovia Ayrton Senna

• Rodovia Mogi-Bertioga: acesso no km 45 da rodovia Ayrton Senna

• Rodovia Dom Pedro I: acesso no km 73 da rodovia Carvalho Pinto

• Rodovia dos Tamoios: acesso no km 96 da rodovia Carvalho Pinto

• Rodovia Oswaldo Cruz: acesso ao final do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto

• Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: acesso pela Interligação da Carvalho Pinto com a Dutra

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego ou solicitar apoio mecânico ou médico, os usuários podem utilizar o WhatsApp da Ecopistas, pelo número 0800 777 0070, que também é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24 horas. O auxílio também pode ser solicitado pelos telefones de emergência localizados a cada quilômetro das rodovias. Para mais informações, os usuários podem conferir a situação do tráfego por meio dos perfis no ‘X’ (antigo Twitter) e Threads @ecopistas ou no site www.ecopistas.com.br.