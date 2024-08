Ecovias e Ecopistas ampliam as cabines de autoatendimento para o pagamento de pedágios

Sempre visando a segurança viária e o conforto dos usuários que utilizam as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, as concessionárias Ecovias e Ecopistas passam a disponibilizar cabines de autoatendimento para o pagamento de pedágio. Os motoristas de carros de passeio podem realizar a operação com cartão de crédito ou débito por aproximação, de forma autônoma e interativa com o sistema.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, duas cabines estão disponíveis para uso na praça de pedágio do Piratininga, no km 32 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral.

Na Rodovia Carvalho Pinto, também são disponibilizados quatro equipamentos, dois em cada direção, no km 92, em São José dos Campos. O motorista vai encontrar um totem onde deverá aproximar o cartão de débito ou crédito. Depois da leitura, o usuário será informado sobre a aprovação do pagamento e a cancela será liberada.

Cabines de autoatendimento no Sistema Anchieta-Imigrantes

Praça Cabines Piratininga 13 e 14 Riacho Grande 07 e 08 Santos 08 e 09 São Vicente 08 e 09

Cabines de autoatendimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Praça Cabines São José 03 – 04 – 12 – 13 Caçapava 04 e 10

Para que o procedimento ocorra sem qualquer problema, é muito importante que o motorista verifique com antecedência se seu cartão de pagamento possui a tecnologia NFC (Near Field Communication) ativada para utilização. Em caso de dúvida, ele deve checar com a instituição bancária ou administradora do cartão.

Dicas para utilizar uma cabine de autoatendimento de pedágio:

Confira o saldo do seu cartão ou dispositivo de pagamento antes de chegar à cabine.

Aproxime o cartão/dispositivo com NFC da área indicada para leitura.

Aguarde a confirmação do pagamento no visor da cabine.

Siga as instruções na tela para completar o processo, se necessário.

Guarde o recibo de pagamento.

Prossiga somente após a liberação da cancela.

Pioneirismo

As cabines de autoatendimento para pagamento de pedágio com cartões de crédito ou débito, que agilizam o processo de cobrança, já estão disponíveis em diversas rodovias administradas pela EcoRodovias desde 2019. A companhia foi pioneira no país na aceitação de cartões nas praças de pedágio por meio de tecnologia sem contato (NFC). Atualmente, o autoatendimento está disponível na Ecovias, Ecopistas, Eco101, Eco050, Ecovias do Cerrado e Ecovias do Araguaia. Em breve, Ecoponte e EcoRioMinas integrarão essa lista.