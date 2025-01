Ecopistas e Ecovias inauguram o primeiro CCO Base Móvel do estado de SP

As concessionárias Ecopistas e Ecovias, responsáveis pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, respectivamente, inauguraram o primeiro Centro de Controle Operacional (CCO) móvel do estado de São Paulo. Essa iniciativa representa um avanço significativo na gestão de tráfego e operações de emergência, beneficiando diretamente os usuários das rodovias.

O CCO Móvel é uma unidade autônoma e versátil, projetada para otimizar a gestão de tráfego e operações de emergência nas rodovias. Dotado de tecnologia avançada, ele pode se deslocar rapidamente para pontos estratégicos, permitindo uma resposta eficiente a incidentes e outras necessidades operacionais. Com capacidade para três operadores, múltiplas telas, e uma megatela retrátil e multitouch, o equipamento facilita o monitoramento em tempo real e a tomada de decisões rápidas e precisas. Além disso, possui acesso a um total de 276 câmeras de monitoramento, sendo 96 da Ecopistas e 180 da Ecovias, proporcionando uma visão abrangente dos trechos de concessão.

O veículo conta com uma rede de comunicação, climatização, iluminação, sistema hidráulico, copa e banheiro, garantindo um ambiente de trabalho completo e autossuficiente. A estrutura também inclui uma tenda de 6 metros, disponível para abrigar até dois veículos de passeio, oferecendo suporte adicional às operações.

“O CCO Base Móvel é uma estrutura projetada para atuar em diversas frentes, aprimorando a eficiência e agilidade no atendimento de emergências e aumentando a capacidade de resposta nas rodovias. A introdução desse centro móvel permite uma resposta mais rápida a incidentes e atendimento a demandas sazionais, graças à sua capacidade de se deslocar para pontos estratégicos conforme a necessidade”, explica Roberto Kimura, coordenador de Tráfego da Ecopistas.

Durante Operações Especiais, como as de Verão e Inverno, a base móvel estará posicionada para oferecer suporte aonde for mais necessário, garantindo a fluidez viária e segurança viária. Além disso, participará de campanhas de conscientização e orientação, reforçando o papel das concessionárias na promoção da segurança e do comportamento responsável nas rodovias.

Kimura destaca que a implantação do CCO Base Móvel reflete o compromisso contínuo das concessionárias com a melhoria dos serviços prestados e a adaptação às necessidades emergenciais dos usuários. “Estamos constantemente buscando maneiras de tornar nossas operações mais eficientes e eficazes, e essa nova ferramenta é um passo significativo nessa direção. Buscamos liderar o setor com soluções inovadoras que priorizam a segurança viária e a eficiência operacional, estabelecendo novos padrões de excelência em gestão rodoviária,” conclui o executivo.