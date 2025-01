Fim de ano: Mais de 1 milhão de veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias registrou a passagem de 1.058.226 veículos pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), em direção ao litoral, durante os feriados de Natal e Ano Novo, das 00h de sexta-feira, 20 de dezembro, até às 23h59 de quarta-feira, 1° de janeiro. Ainda restam mais de 260 mil veículos no litoral e que devem retornar a São Paulo.

Natal

A contagem de Natal foi realizada entre os dias 20 e 25 de dezembro. Durante o feriado, 411.894 veículos trafegaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Na descida da serra, o maior fluxo ocorreu entre 9h e 10h de sábado, 21 de dezembro, quando 6.916 veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No retorno à capital, o tráfego mais intenso foi registrado entre 17h e 18h de quarta-feira, 25 de dezembro, com 3.831 veículos utilizando o sistema.

No período, a concessionária prestou assistência a 1.552 usuários. Desses, 813 necessitaram de socorro mecânico, 648 solicitaram guincho, e 91 requisitaram atendimento médico.

Durante as operações do feriado, foram registrados 79 acidentes, com uma vítima fatal.

Ano Novo

A contagem de Ano Novo ocorreu no período de 26 de dezembro de 2024 e 1 de janeiro de 2025. Durante o feriado, 646.332 passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Na descida da serra, o maior fluxo de veículos foi registrado entre 06h e 07h de sábado, dia 28 de dezembro, quando 7.737 veículos passaram pelas rodovias do SAI. No retorno à São Paulo, o fluxo intenso de veículos foi contabilizado entre 13h e 14h de quarta-feira, dia 1° de janeiro, quando 8.990 veículos trafegaram pelo sistema.

Neste período, a concessionária atendeu 2.991 usuários que necessitaram de auxílio nas rodovias. Destes atendimentos, 1.753 solicitaram socorro mecânico, 1.105 precisaram de apoio de guincho e 133 requisitaram o auxílio de ambulância.

Durante o feriado, foram registrados 124 acidentes nas rodovias do SAI e 2 mortes.