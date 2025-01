Corinthians: oposição aposta em reviravolta para afastar Augusto Melo

Recentemente, a sede social do Corinthians, localizada no Parque São Jorge, tornou-se palco de intensos debates em torno do impeachment do presidente Augusto Melo. A votação, que ocorreu há uma semana, atraiu um grande número de associados e gerou um clima de tensão, evidenciado pelos cartazes que denunciavam um suposto “golpe” e pelas ameaças proferidas por torcedores contrários ao processo.

A maioria dos membros do Conselho Deliberativo, composto por 302 integrantes, manifestou-se a favor da destituição de Melo. Com a aprovação, o presidente poderá ser afastado cautelarmente, permitindo que o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, assuma interinamente a liderança do clube. Este terá um prazo de cinco dias para convocar uma Assembleia Geral, que deliberará sobre a situação em última instância. A previsão é que essa assembleia ocorra entre 30 e 60 dias após o afastamento.

Oposição se mobiliza durante afastamento

Apesar do apoio expressivo recebido por Augusto Melo entre os associados, a oposição se organiza para reverter o cenário durante o período de afastamento. Essa fase é vista como crucial para expor possíveis irregularidades na gestão, uma vez que o novo grupo no comando terá acesso a documentos e informações administrativas do clube.

Paralelamente, cresce a expectativa sobre o inquérito da Polícia Civil relacionado ao caso conhecido como “Vai de Bet”. Os desdobramentos dessa investigação podem impactar diretamente a imagem de Melo. Até o momento, o presidente não foi convocado a prestar esclarecimentos ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). No entanto, opositores acreditam que o relatório final da investigação poderá agravar sua situação.

Osmar Stabile e o futuro da presidência

Osmar Stabile, alinhado ao grupo político “União dos Vitalícios”, já demonstrou interesse em assumir a presidência do Corinthians. Embora sua chapa não tenha tido êxito nas últimas eleições do Conselho, ele nunca escondeu seu desejo de liderar o clube.

Nos bastidores, Stabile é considerado um nome forte para um eventual mandato tampão, especialmente em um cenário de dificuldade para encontrar outro candidato viável. No entanto, ele carrega um histórico polêmico: em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro, protagonizou um vídeo promovido pelo Palácio do Planalto defendendo o golpe militar de 1964. Em suas declarações, apresentou-se como patriota e apoiador do “contragolpe preventivo”.

Embora essas posturas gerem desconforto entre alguns associados, analistas políticos e esportivos acreditam que isso não seria um obstáculo significativo para sua candidatura futura.