Corinthians mantém cautela enquanto planeja reforços para 2025

O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, iniciou o ano de 2025 com uma postura cautelosa em relação ao mercado de transferências. Diferente da movimentação intensa da janela anterior, onde foram contratados 20 novos jogadores, a atual fase é marcada pela prioridade na manutenção dos principais atletas que contribuíram para a impressionante sequência de nove vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Até o momento, a diretoria alvinegra não anunciou nenhuma contratação e viu alguns jogadores deixarem o clube. A saída desses atletas foi, em grande parte, motivada pelo término de seus contratos ou pela decisão da comissão técnica, liderada por Ramón Díaz, de não contar com eles na próxima temporada. O único caso que foge à regra foi o do lateral-direito Fagner, que foi emprestado ao Cruzeiro.

Busca por Oportunidades no Mercado

No entanto, a falta de novos nomes não indica uma inércia total por parte da equipe de gestão. Renan Bloise e Thiago Santos, responsáveis pela identificação de reforços potenciais, estão ativamente mapeando o mercado em busca de oportunidades que se encaixem no orçamento do clube e no estilo de jogo adotado atualmente. Eles mantêm comunicação frequente com Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians.

A expectativa da diretoria é que a janela de transferências do meio do ano traga mais opções viáveis. Existe a crença de que jogadores que atuam fora do Brasil possam se tornar disponíveis nesse período. Além disso, há preocupações sobre possíveis saídas no elenco durante o segundo semestre, especialmente em relação a atletas como Bidon e Yuri Alberto, que têm atraído interesse de clubes europeus.

Outro aspecto relevante para o Corinthians em 2025 é a necessidade financeira gerada pela previsão orçamentária, que estima uma arrecadação de R$ 181 milhões através de negociações de jogadores. Assim sendo, enquanto novas contratações ainda não fazem parte dos planos imediatos, o clube está comprometido em explorar o mercado para encontrar os reforços necessários.

Na perspectiva da comissão técnica, existem lacunas no elenco que precisam ser preenchidas, como a carência por um zagueiro canhoto ou um atacante pelas laterais. Contudo, a chegada desses novos atletas dependerá das oportunidades que surgirem nas próximas janelas de transferências.