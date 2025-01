Quando seu time volta das férias e quais os planos para a pré-temporada

Alguns times já voltaram das férias, outros ainda não. Mas fato é que a nova temporada do futebol brasileiro bate na porta e as equipes já estão com 2025 em mente.

Por enquanto, a Copinha é quem atrai os holofotes, mas o início dos Estaduais está cada vez mais próximo. Os grandes cariocas, por exemplo, entram em campo já neste fim de semana, apesar de ainda iniciarem a competição com times reservas ou alternativos.

O UOL mostra quando seu time volta das férias (ou se já voltou) e quais os planos para a pré-temporada. Confira:

PALMEIRAS

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (6) após quase um mês de férias —o time entrou no período em 8 de dezembro, um dia após a última rodada do Brasileiro

A preparação, até o momento, não prevê nenhum amistoso ou jogo-treino, e a estreia oficial na temporada será no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, em casa.

O elenco ainda tem alguns desfalques. Bruno Rodrigues, Piquerez e o novo reforço Paulinho estão no departamento médico se recuperando de lesões. Os dois primeiros já em fase de transição.

Promovidos por Abel, Benedetti, Figueiredo, Luighi e Thalys estão disputando a Copinha, mas podem ser integrados ao elenco principal durante a competição.

CORINTHIANS

O elenco do Corinthians voltou de férias nesta terça-feira (7), às 8h30 (horário de Brasília), com reapresentação no CT Joaquim Grava para avaliação e treino em dois períodos, tanto de manhã quanto pela tarde. Os jogadores serão liberados após as atividades.

Na quarta-feira (8), o elenco chegará às 8h30 no CT mais uma vez para o treino, mas fica concentrado até sábado (11) -será o período mais intenso de treino, entender quem está melhor fisicamente e como mesclar as peças titulares, reservas e até mesmo da base.

No domingo (12), o time treina meio período e folga à tarde. Segunda-feira (13) se representa às 8h30 e deve ficar concentrado até a véspera do jogo contra o Bragantino, na quinta (16), às 19h30, no Nabizão.

A concentração da semana que vem vai depender de como os atletas estarão fisicamente. Se Ramón Díaz sentir que é possível liberar os jogadores, eles só irão concentrar na véspera da partida, antes de viajar.

SÃO PAULO

O São Paulo de Luis Zubeldía fará a sua pré-temporada nos Estados Unidos. O elenco principal volta de férias e se reapresenta nesta quarta-feira (8) no CT da Barra Funda. No mesmo dia, já embarca para Orlando, na Flórida.

O time tricolor inicia os treinos nos EUA no dia 9 e faz o seu primeiro jogo em solo norte-americano no dia 15, contra o Cruzeiro, com elenco completo.

Parte do grupo volta para o Brasil no dia 17 para reforçar a equipe na estreia do Paulista, dia 20, contra o Botafogo-SP. Desta forma, o São Paulo encara o Flamengo, dia 20, nos Estados Unidos, cheio de desfalques.

SANTOS

O Santos se reapresentou no dia 3 de janeiro. A pré-temporada seria realizada nos Estados Unidos, com a Orlando Cup, mas o Peixe recuou por questões de logística após reavaliação do novo técnico Pedro Caixinha.

A preparação será toda realizada no CT Rei Pelé. O primeiro desafio será um jogo-treino contra o Athletic, na quinta-feira (9).

O Santos planeja força máxima e espera que os reforços estejam à disposição na estreia do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no dia 16, na Vila Belmiro.

FLAMENGO

O Flamengo vai dividir o elenco em duas partes nesse início de temporada. O time principal se apresenta no dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu e inicia a preparação para viajar no dia 10 aos Estados Unidos para a pré-temporada.

O Flamengo enfrenta o São Paulo no dia 19 na terra do Tio Sam e retorna ao Brasil logo em seguida para focar na Supercopa em 2 de fevereiro. Os titulares estreiam no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, na quinta rodada, prevista para 25 de janeiro.

Enquanto isso, o time alternativo do Flamengo faz quatro jogos pelo Estadual. Todas essas partidas vão acontecer no Nordeste. A estreia é no domingo, 12, contra o Boavista. Os outros adversários são Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

BOTAFOGO

Depois de jogar a Copa Intercontinental no dia 11 de dezembro, o elenco principal do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, se reapresenta no dia 14 de janeiro e fará a sua pré-temporada no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro faz a sua estreia no Campeonato Carioca, dia 11, contra o Maricá, no Engenhão, com um time misto, composto por jogadores da base, atletas que não viajaram para o Qatar e outros que retornaram de empréstimo —além de Jeffinho, que adiantou a volta das férias.

O elenco principal permanecerá 15 dias trabalhando e entrará em ação apenas na sexta rodada, em clássico contra o Fluminense, dia 29 de janeiro. A princípio, não há amistosos marcados.

FLUMINENSE

O Fluminense voltou de férias no dia 4 de janeiro, com o primeiro grupo de atletas, composto em sua maioria por Moleques de Xerém, se apresentando no CT Carlos Castilho para dar início aos trabalhos visando a estreia da equipe no Carioca.

O segundo grupo, que contará com os atletas que encerraram o Brasileiro do ano passado e ainda cumprem férias, se apresenta nesta quarta, sob o comando do técnico Mano Menezes. A exceção é Kauã Elias, que antecipou o período de férias e se reapresentou nta segunda-feira (6) para dar início ao seu recondicionamento físico.

O Fluminense não tem amistosos programados e inicia a sua participação no Estadual no dia 12, domingo, quando enfrenta o Sampaio Corrêa em Moça Bonita.

VASCO

O elenco principal do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (6) no CT Moacyr Barbosa. O grupo passou por uma bateria de exames de manhã e treinou sob o comando de Fábio Carille à tarde.

O Cruzmaltino começará o Campeonato Carioca com um time alternativo, formado principalmente por jogadores da base e atletas que retornaram de empréstimo. Eles voltaram mais cedo das férias, no fim de dezembro, e já entraram em campo para um amistoso, contra o Volta Redonda. O resultado não foi o esperado: 3 a 0 para o rival.

O Vasco estreia no Carioca no próximo sábado (11), contra o Nova Iguaçu, em São Januário. A expectativa é que o time principal entre em cena apenas na quarta rodada, em jogo contra o Madureira, dia 23.

ATLÉTICO-MG

A temporada 2025 do Atlético-MG começa na próxima quinta-feira (9), quando o elenco se reapresenta na Cidade do Galo. A apresentação do técnico Cuca está marcada para o dia 13, com entrevista coletiva e treino aberto para a imprensa.

O Galo viaja para a pré-temporada em Orlando (EUA) no dia 15 e começa 2025 logo com um clássico contra o Cruzeiro, no dia 18. No dia 25, encara o Orlando City.

O time principal volta dos Estado Unidos no dia 26 e só estreia oficialmente na temporada na quarta rodada do Campeonato Mineiro, em clássico contra o América-MG.

Antes disso, o elenco sub-20 inicia a competição estadual e representa o Grêmio nos três primeiros jogos, dias 19 (Aymorés), 22 (Democrata-GV) e 25 (Pouso Alegre).

CRUZEIRO

Depois da mega-apresentação de Gabigol no sábado (4) com direito a festa e Mineirão lotado, o Cruzeiro embarcou para a pré-temporada nos Estados Unidos no domingo (5).

A equipe de Fernando Diniz iniciou a preparação na cidade de Tampa, na Flórida, e no dia 14 segue para Orlando, onde faz o seu primeiro jogo em terra norte-americana, contra o São Paulo, dia 15. Três dias depois, a Raposa encara o clássico contra o Atlético-MG.

Assim como o Galo, o Cruzeiro começa o Campeonato Mineiro com o time sub-20, que enfrenta o Tombense no dia 19. O elenco principal, porém, volta a tempo dos Estados Unidos para visitar o Athletic em Varginha, no dia 22, pela segunda rodada.

INTERNACIONAL

O elenco do Inter voltou de férias nesta segunda-feira (6), no Centro de Treinamentos Parque Gigante. O time comandado por Roger Machado estreia oficialmente na temporada 2025 no dia 22, em jogo contra o Guarany de Begé, pelo Campeonato Gaúcho.

Antes disso, porém, o Colorado faz uma partida contra a seleção mexicana, dia 16 de janeiro, no Beira-Rio.

GRÊMIO

O Grêmio volta de férias na próxima quarta-feira (8) com o técnico Gustavo Quinteros, ex-River Plate, iniciando os trabalhos. Por enquanto, o clube não tem amistosos marcados para a pré-temporada.

O time gaúcho faz a sua estreia no Estadual no dia 22 de janeiro, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa.