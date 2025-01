Gabigol usará a camisa 9 no Cruzeiro; Kaio Jorge fica com a 19

Principal contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências ao lado de Dudu, o atacante Gabigol será o novo camisa 9 do clube. O atleta vai ‘pegar’ a numeração de Kaio Jorge, que assumirá a 19 no Cabuloso.

No Flamengo, Gabriel Barbosa usou a nove desde que chegou ao clube em 2019 até 2022, quando foi agraciado com a camisa 10 de Zico. Já Kaio está acostumado com a 19 nas costas, uma vez que usou o número em grande parte de sua passagem pelo Santos.

Neste sábado (4), Gabigol será apresentado junto com Dudu no Mineirão em evento que terá a presença da torcida do Cruzeiro. Até a noite da última quarta-feira (1o), 38 mil ingressos haviam sido reservados para a apresentação, que promete ser uma verdadeira festa para os torcedores.

O Cruzeiro vai se preparar para os compromissos do ano de 2025 na disputa da FC Series, em Orlando, na Flórida. A delegação cruzeirense viajará nos próximos dias para os Estados Unidos para o torneio de pré-temporada, que também contará com São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Orlando City.