Corinthians e Bahia conhecem arbitragem dos jogos da volta da pré-Libertadores

Corinthians e Bahia conheceram neste sábado as respectivas comissões de arbitragem que comandarão seus jogos de volta da segunda fase da Libertadores, apelidada de pré-Libertadores. Os profissionais foram designados para todas as partidas, e a Conmebol divulgou a relação no seu site oficial e nas redes sociais.

Quem apita o jogo do Corinthians?

O duelo do Timão com o Universidad Central, da Venezuela, será apitado pelo experiente colombiano Wilmar Roldán, e seu compatriota Keiner Jimenez será o responsável pelas ações do árbitro de vídeo (VAR).

Após empate no jogo de ida, em território venezuelano, o Corinthians precisa de uma vitória simples para avançar à terceira fase da Libertadores. Um empate no tempo normal leva a decisão para as penalidades. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena.

Qual a arbitragem da decisão do Bahia?

Já no caso do Bahia, que duela com o The Strongest, terá também uma arbitragem colombiana: Carlos Betancur comandará o jogo no campo e Mauricio Perez será o auxiliar no VAR, caso seja acionado.

Na Bolívia, o Esquadrão de Aço voltou da altitude com um empate e está mais do que vivo na competição. Agora, nesta terça-feira (25), às 21h30, o time de Rogério Ceni busca uma vitória por qualquer placar para garantir vaga na próxima fase dos preliminares da Libertadores.

Se avançarem, quem podem enfrentar?

O chaveamento da pré-Libertadores já está definido. Com isso, tanto Corinthians como Bahia já sabem quem podem ser seus respectivos adversários na terceira fase da etapa preliminar do torneio continental.

Caso elimine o Universidad Central, o Corinthians tem três opções de adversários: Bolívia 1 (time boliviano a ser definido), El Nacional, do Equador, ou Barcelona de Guayaquil.

Já o Bahia, se eliminar o The Strongest, pega quem avançar do confronto entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile.