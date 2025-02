Bahia empata com The Strongest em jogo de Libertadores

Na noite desta terça-feira (18), o Bahia enfrentou o The Strongest no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia, em uma partida válida pela ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo, que teve início às 21h30, foi marcado por um domínio inicial do Tricolor, que não conseguiu manter a vantagem após sofrer um gol no final do primeiro tempo. O resultado final foi 1 a 1, com os gols sendo anotados por Guerrero e Willian José.

A partida de volta está agendada para o próximo dia 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o Bahia buscará a classificação para a próxima fase da competição. Antes disso, o time baiano tem compromisso pelo Campeonato Baiano, enfrentando a Juazeirense no sábado (22), às 18h30.

ANÁLISE DO JOGO

O Bahia começou a partida com uma investida ofensiva logo no primeiro minuto. Após recuperar a posse de bola, Pulga avançou rapidamente e fez um passe para Lucho Rodríguez dentro da área, mas o zagueiro Jusino cortou a jogada antes que pudesse ocorrer a finalização.

Logo na sequência, aos dois minutos, Jean Lucas interceptou um passe e passou para Pulga, que arrumou a bola para Caio Alexandre chutar em direção ao gol. A tentativa foi desviada pelo goleiro Banegas e quase resultou em um gol.

Com cinco minutos de jogo, o volante Ursino do The Strongest recebeu cartão vermelho após falta dura em Gilberto. Inicialmente advertido com cartão amarelo, ele acabou expulso após revisão do VAR.

Com um jogador a mais, o Bahia continuou pressionando e criando oportunidades. Aos oito minutos, Erick Pulga fez uma boa jogada e tentou cruzar para Ademir, mas Banegas se antecipou novamente. Marcos Felipe também se destacou defendendo uma cabeçada livre de Jusino aos 24 minutos.

No entanto, aos 38 minutos do primeiro tempo, o The Strongest surpreendeu e abriu o placar. Guerrero recebeu um passe profundo e finalizou sem chances para Marcos Felipe, colocando os bolivianos na frente.

No segundo tempo, o Bahia voltou determinado e conseguiu igualar o marcador com um gol de Willian José. A partida terminou empatada em 1 a 1, deixando tudo em aberto para o jogo de volta na semana seguinte.