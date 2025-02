Corinthians e Universidad Central de Venezuela empatam em confronto acirrado pela Libertadores

Na noite desta quarta-feira, 19 de outubro, o Corinthians enfrentou o Universidad Central de Venezuela (UCV) e terminou a partida com um empate em 1 a 1. O duelo foi realizado no Estádio Olímpico, marcando o jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores.

Desempenho no Primeiro Tempo

O confronto começou de forma intensa, com Rodrigo Garro do UCV tentando um chute de longa distância logo no primeiro lance, mas a bola passou por cima do gol. O Corinthians tentou se impor na partida, mas esbarrou na sólida defesa adversária, que conseguiu neutralizar suas investidas iniciais.

Aos 23 minutos, Memphis Depay tentou novamente da entrada da área, mas também não obteve sucesso, com a zaga do UCV se destacando. No entanto, aos 36 minutos, a equipe brasileira finalmente conseguiu abrir o placar. André Carrillo recebeu uma assistência precisa de Memphis dentro da área e marcou o primeiro gol do jogo.

Após o gol, o Corinthians intensificou a pressão sobre os venezuelanos. Contudo, o UCV não se deixou abater e começou a criar suas próprias oportunidades. Juan Cuesta teve uma chance significativa com um chute de fora da área, mas foi facilmente defendido pelo goleiro Hugo Souza.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Yuri Alberto recebeu um cruzamento de Matheusinho e teve uma boa chance para ampliar a vantagem corintiana, mas desperdiçou a finalização.

A etapa inicial foi marcada pela falta de grandes oportunidades claras para ambas as equipes.

Desenvolvimento do Segundo Tempo

O segundo tempo começou com o UCV buscando o empate. A equipe venezuelana mostrou-se mais agressiva em suas investidas ofensivas. O Corinthians também teve suas chances criadas logo nos minutos seguintes; no entanto, a defesa do UCV manteve-se firme e conseguiu impedir os ataques.

Aos 52 minutos, o UCV quase igualou o placar com Sosa fazendo um arremate cruzado que foi defendido por Hugo Souza. Em seguida, aos 60 minutos, uma jogada envolvente entre Matheusinho, Garro e Yuri Alberto quase resultou em mais um gol para os visitantes, mas novamente a finalização saiu errada.

Conforme o tempo avançava, tanto o Corinthians quanto o UCV buscavam penetrar na defesa adversária. Contudo, foi o UCV que conseguiu capitalizar sobre uma falha defensiva do Timão. Aos 75 minutos, João Pedro acabou marcando um gol contra ao tentar cortar um cruzamento da equipe venezuelana, igualando assim o marcador em 1 a 1.

Nos momentos finais da partida, o Corinthians continuou pressionando em busca do gol da vitória. Apesar das tentativas e boas jogadas criadas até o apito final, o time não conseguiu retornar à frente no placar.

O próximo desafio do Corinthians será contra o UCV novamente na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, às 21h30 na Neo Química Arena para o jogo de volta. Além disso, no Campeonato Paulista, a equipe enfrentará o Guarani no domingo, dia 23 de outubro às 18h30, também em sua casa.