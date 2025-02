Pedro Raul aceita proposta, e Corinthians emprestará atacante ao Ceará

O Corinthians está muito perto de confirmar o empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará, que se estenderá até o término da atual temporada. A decisão tomada após negociações que levaram o jogador a reconsiderar uma proposta que havia recusado anteriormente.

Nesta sexta-feira (21), Pedro Raul participou de seu último treino com a equipe paulista antes de viajar para a capital cearense, onde irá realizar exames médicos e formalizar sua assinatura de contrato ainda neste fim de semana.

O Corinthians continuará a arcar com parte dos salários do atleta. Esta estratégia visa não apenas reduzir os custos da folha de pagamento, mas também abrir espaço para a chegada de novos jogadores ao elenco.

Contratado pelo Timão no ano passado por um valor estimado em R$ 25 milhões, Pedro Raul possui um vínculo que se estende até 2028. No entanto, desde sua chegada, ele enfrentou dificuldades em consolidar-se como titular, principalmente devido à forte concorrência com Yuri Alberto, que ocupa a posição principal.

No total, Pedro Raul disputou 39 jogos pelo Corinthians, conseguindo marcar apenas quatro gols. Sua situação se tornou mais crítica após não ser convocado para a estreia do time na Conmebol Libertadores contra o Universidad Central da Venezuela, na última quarta-feira.