Corinthians e Ceará discutem empréstimo de Pedro Raul

O Corinthians está em tratativas para o empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará, com previsão de término do acordo até o final deste ano. As direções dos dois clubes já se encontraram em um entendimento inicial, mas a situação ainda depende da aceitação do jogador.

Anteriormente, o Ceará havia feito uma proposta por Pedro Raul, mas na ocasião, o atleta não demonstrou interesse em deixar o Corinthians. Ele manifestou ao clube que tinha a intenção de reverter sua situação no elenco e acreditava ser possível conquistar um lugar entre os titulares.

PEDRO RAUL PRO FUNDO DO GOOOOOL!!! ⚽



O camisa 2️⃣0️⃣ cabeceou e decretou a virada do Timão! 👏🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/MwRV6HAFZc — Corinthians (@Corinthians) January 17, 2025

Pedro Raul foi adquirido pelo Corinthians no ano passado por aproximadamente R$ 25 milhões e possui contrato válido até 2028. Desde sua chegada ao clube, ele tem enfrentado dificuldades para se estabelecer como titular, tendo que competir com Yuri Alberto pela posição. Até o momento, participou de 39 jogos e balançou as redes quatro vezes.

O jogador não foi convocado para a estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Universidad Central, da Venezuela.

Enquanto isso, o Ceará continua ativo no mercado à procura de um atacante, especificamente um centroavante. A diretoria cearense ainda não fez declarações oficiais sobre o interesse em Pedro Raul.

A janela de transferências no Brasil permanece aberta até o dia 28 deste mês, criando uma janela de oportunidades tanto para jogadores quanto para clubes em busca de reforços.