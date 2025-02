Governo do Ceará abre inscrições para programa Agente Jovem Ambiental com 100 vagas

O Governo do Ceará anunciou a abertura de inscrições para o Programa Agente Jovem Ambiental, que disponibiliza 50 vagas imediatas e outras 50 para cadastro de reserva. A iniciativa, que se inicia neste sábado (15), tem como objetivo promover a inclusão socioambiental de jovens com idades entre 15 e 29 anos, focando em projetos sustentáveis no Parque Estadual do Cocó, localizado em Fortaleza.

Os jovens selecionados terão a oportunidade de atuar presencialmente por quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, dentro da unidade de conservação. Durante esse período, os participantes estarão envolvidos em diversas ações voltadas à preservação ambiental, educação sustentável e atividades comunitárias.

Cada participante receberá um auxílio financeiro de R$ 500 mensais, além de benefícios como capacitação em educação ambiental, seguro contra acidentes, fardamento e um certificado ao final do programa.

Requisitos para inscrição:

Idade entre 15 e 29 anos;

Ter concluído o ensino médio em escola pública no Ceará ou estar matriculado em uma escola pública, exceto em instituições de ensino integral;

Estar cadastrado ou fazer parte de família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Residir no município de Fortaleza, preferencialmente em bairros como Aerolândia, Jardins das Oliveiras, Alto da Balança, Salinas, entre outros;

Não ter vínculo empregatício formal;

Se já participou do programa anteriormente, não pode ter sido desligado por motivos relacionados à Instrução Normativa da Secretaria do Meio Ambiente;

Não estar matriculado ou ter concluído o ensino superior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), no período das 8h do dia 15 de fevereiro até às 23h59 do dia 15 de março de 2025. O edital completo está disponível online para consulta.

Para mais informações e esclarecimentos sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato através do telefone (85) 3108-2778 ou pelo e-mail [email protected] Também é possível utilizar a Ouvidoria da Sema pelo número (85) 3108-2794.

Serviço:

Programa: Agente Jovem Ambiental

Período das Inscrições: De 15/02 a 15/03/2025

Local: Parque Estadual do Cocó (Fortaleza-CE)

Total de Vagas: 50 imediatas + 50 reserva

Apoio Financeiro: R$ 500 e benefícios adicionais