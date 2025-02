Corinthians x Guarani pelo Paulistão terá transmissão exclusiva da RECORD

Na última rodada da fase de grupos do Paulistão Sicredi 2025, Corinthians e Guarani se enfrentam na Neo Química Arena e a RECORD exibe, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, o duelo neste domingo (23/02), a partir das 18h. A partida também será transmitida no PlayPlus e no R7.

A apresentadora Paloma Tocci vai estar direto do gramado trazendo todas as informações antes da bola rolar. Cléber Machado vai narrar os lances, que terão comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola. A dupla de repórteres será Alê Oliveira e Jean Brandão.

Nas redes sociais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, as transmissões dos jogos serão feitas com Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti narrando, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, e Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Esporte Record

Com comentários e análises dos lances e polêmicas da rodada, o Esporte Record tem apresentação de Cléber Machado e Paloma Tocci e ponderações de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. A atração tem início logo após o Domingo Espetacular, às 23h.

Como chega o Corinthians?

O Timão tem 78% de aproveitamento nesta primeira fase do Paulistão. Foram oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 11 jogos, totalizando 26 pontos. É o líder na classificação geral e um dos times que conquistaram a classificação ao mata-mata com antecedência.

E o Guarani?

Já o Bugre, que ainda busca sua vaga na próxima fase, precisa do resultado positivo. Em 11 jogos, o time de Campinas venceu três, empatou três e perdeu cinco, e está no Grupo B, ao lado de Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

Você lembra?

O último encontro entre Corinthians e Guarani foi válido pelo Campeonato Paulista de 2024 no mesmo palco da partida deste domingo, e o Timão venceu a partida por 1 a 0, gol marcado por Ángel Romero, que acertou um lindo voleio após cruzamento de Fagner, vindo da direita.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.