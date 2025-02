Corinthians, Boca e Bahia podem ‘causar’ grupo da morte na Libertadores

A segunda fase da Pré-Libertadores começa nesta terça-feira (18) e é justamente nela que dois brasileiros entram em ação: Bahia e Corinthians. Os dois times da Série A se unem a Boca Juniors como potenciais “causadores” de grupos da morte.

TODO MUNDO DE OLHO

A Pré-Libertadores dá quatro vagas na fase de grupos. Os times classificados entrarão no pote 4 do sorteio e, diferentemente dos demais, não têm restrição quanto ao cruzamento com adversários do mesmo país nas chaves.

Corinthians e Bahia podem cair no grupo de outro brasileiro se avançarem. O Brasil já tem seis times garantidos na fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza. Destes, os quatro primeiros devem ser cabeças de chave, segundo projeção da reportagem com base no ranking da Conmebol.

Inter (pote 2) e Fortaleza (pote 3) não podem se cruzar com os brasileiros do pote 1, mas sim com os possíveis do pote 4.

O Boca Juniors é outro forte candidato a causar grupo da morte. O time argentino também está na Pré-Libertadores e, obrigatoriamente, estará no pote 4 se avançar à fase de grupos.

O anúncio oficial dos potes do sorteio da fase de grupos acontecerá apenas após o fim da terceira fase da Pré-Libertadores. O evento de sorteio será realizado no dia 17 de março, no Paraguai.

JORNADA RUMO AOS GRUPOS

Ao todo, 16 times disputam a segunda fase preliminar da Libertadores e ainda sonham com uma das quatro vagas na fase de grupos. Os confrontos e o chaveamento foram definidos em sorteio realizado em dezembro do ano passado. A primeira fase já foi realizada e três times avançaram: Monagas (Venezuela), Blooming (Bolívia) e Alianza Lima (Peru).

O Corinthians estreia na quarta-feira (19), contra a Universidad Central (Venezuela). Se levar a melhor, o Timão enfrentará o vencedor de Barcelona (Equador) x El Nacional (Equador) por uma das vagas na fase de grupos.

O Bahia tem início difícil nesta terça-feira (18). A equipe encara o The Strongest (Bolívia), que joga na altitude de La Paz. Se passar pelo adversário, o Tricolor de Aço enfrentará Boston River (Uruguai) ou Ñublense (Chile) por uma das quatro vagas na fase de grupos.

Casca grossa, o Boca Juniors pega o Alianza Lima (Peru) na segunda fase preliminar. Se despachar o adversário, o time argentino terá pela frente Deportes Iquique (Chile) ou Independiente Santa Fe (Colômbia) na terceira e última fase.

O chaveamento “menos complicado” da Pré-Libertadores tem os confrontos Monagas (Venezuela) x Cerro Porteño (Paraguai) e Tolima (Colômbia) x Melgar (Peru). Os vencedores se enfrentam pela última vaga nos grupos.

Os jogos da Pré-Libertadores são disputados em sistema de ida e volta. Avança quem somar mais pontos nos dois confrontos. Em caso de igualdade, a decisão do classificado se dará nos pênaltis.

CHAVEAMENTO DA PRÉ-LIBERTADORES

Deportes Iquique (Chile) x Independiente Santa Fé (Colômbia)

Alianza Lima (Peru) x Boca Juniors (Argentina)

The Strongest (Bolívia) x Bahia

Boston River (Uruguai) x Ñublense (Chile)

Tolima (Colômbia) x Melgar (Peru)

Cerro Porteño (Paraguai) x Monagas (Venezuela)

Barcelona (Equador) x El Nacional (Equador)

Universidad Central (Venezuela) x Corinthians

PROJEÇÃO DOS POTES DA LIBERTADORES

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Nacional (Uruguai), Peñarol, São Paulo e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da fase prévia