Ruan Pablo entra para a história do Bahia com gol histórico

Na última quarta-feira, dia 29, o Esporte Clube Bahia obteve uma expressiva vitória ao derrotar o Jequié por 3 a 1. O destaque da partida foi o jovem atacante Ruan Pablo, que fez história ao marcar seu primeiro gol como profissional. Com apenas 16 anos, ele se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes pelo Bahia em competições oficiais.

O feito de Ruan Pablo superou o recorde anterior, que pertencia a Beijoca, um dos maiores ídolos do clube, que havia alcançado seu primeiro gol aos 16 anos e 220 dias, em 1970, durante uma vitória por 3 a 2 contra o Corinthians. Essa conquista sublinha a relevância das categorias de base do Bahia, reconhecidas por sua capacidade de formar novos talentos.

Embora Beijoca e Ruan Pablo tenham entrado para a história do Bahia com seus feitos em competições oficiais, é importante destacar que o clube também teve outros jovens talentos. Jorge, por exemplo, estreou aos 16 anos em um amistoso contra o São Cristóvão em 1933, mas sua estreia não foi em um torneio oficial.

Quando analisados os feitos desses três jogadores, as comparações são inevitáveis. Beijoca não é lembrado apenas pelos gols que marcou – foram impressionantes 106 em sete anos de clube – mas também pelas suas comemorações icônicas, onde sempre enviava beijinhos para os torcedores. Esse legado solidificou sua posição como o 12º maior artilheiro na história do Bahia e um verdadeiro símbolo da paixão pela camisa tricolor.

A entrada de Ruan Pablo no time principal e sua atuação promissora nesta vitória sobre o Jequié indicam que ele pode seguir os passos de ídolos anteriores. Com seu desempenho impressionante, fica evidente que o futuro do jovem atacante é promissor. O Bahia reafirma assim seu compromisso com a formação de atletas e a revelação de novos talentos para o cenário do futebol brasileiro.