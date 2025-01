Bahia anuncia a contratação de Erick Pulga, do Ceará

O Bahia anunciou sua segunda contratação desta janela de transferências. Na noite desta quarta-feira (8), o clube confirmou a chegada do atacante Erick Pulga, que foi comprado junto ao Ceará.

Depois de semanas de negociações e conversas para resolver últimas pendências, os clubes nordestinos entraram em acordo total, e o ponta de 24 anos assinou com o Esquadrão de Aço. O vínculo com o novo time tem validade até dezembro de 2029.

O cearense Erick da Costa Farias, de 24 anos, chega ao Bahia após uma temporada de grande sucesso. No Ceará, em 2024, o novo reforço Tricolor conquistou o acesso à Série A e encerrou o Campeonato Brasileiro da Série B como artilheiro. Foram 13 gols marcados na competição nacional. Durante a temporada, o atacante balançou as redes em 22 oportunidades.

Incluso no planejamento de imediato, Erick Pulga já iniciou o período de treinos no CT Evaristo de Macedo e seguirá viagem com o grupo do Bahia para a pré-temporada em Girona.