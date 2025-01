Fortaleza anuncia a contratação do meia Pol Fernández, do Boca Juniors

O Fortaleza deu ao seu torcedor um verdadeiro presente de Ano-Novo. Na manhã desta quarta-feira (1o), o clube anunciou a contratação do meia Pol Fernández, que chega do Boca Juniors, da Argentina.

O experiente meio-campista de 33 anos assinou vínculo com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Em fim de contrato com o Boca, Fernández fechou com o clube cearense sem custos.

“É uma contratação de muito impacto. Pol foi capitão do Boca Juniors por muitos anos, participando de muitas conquistas e toda a dificuldade, o aprendizado e a evolução que é em ser o capitão e líder de um time como o Boca. Ele optou por vir para o Fortaleza, aceitou o nosso projeto, que é ambicioso e que tem intenção de ganhar títulos. Um volante moderno que tem a capacidade de marcar, jogar e ter a intensidade como uma das suas virtudes“, celebrou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O Fortaleza segue se reforçando no mercado da bola visando um calendário cheio em 2025. O Leão disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores na temporada que vem.