Após vender Hércules, Fortaleza anuncia Diogo Barbosa, do Fluminense

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Fluminense. O atleta em definitivo chega ao Leão do Pici com contrato válido até dezembro de 2026.

O defensor de 32 anos tinha vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o final deste ano, mas o prazo foi antecipado para que ele pudesse se apresentar ao Laion o quanto antes. Ele chega sem custos ao time de Juan Pablo Vojvoda.

A venda recente de Hércules fez as diretorias de Fortaleza e Fluminense estreitarem relações, o que foi determinante para a concretização do negócio de Diogo Barbosa. Volante de 24 anos foi negociado com o clube carioca por R$ 29 milhões.

O Fortaleza se movimenta no mercado em busca de qualificar o elenco para a temporada de 2025 em que o clube participará de cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Em janeiro, o Leão do Pici também se juntará a Santos e Miami United na Orlando Cup, torneio de pré-temporada, disputada nos Estados Unidos.