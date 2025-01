Corinthians bate a Ponte Preta fora de casa pelo Paulistão

Na noite de quarta-feira, 29 de janeiro, o Corinthians assegurou uma vitória apertada sobre a Ponte Preta, com um gol solitário que garantiu os três pontos na 5ª rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no Estádio Moisés Lucarelli e ficou marcada pelas difíceis condições do gramado, afetado por fortes chuvas que atingiram a cidade.

O único gol do confronto foi anotado por Talles Magno, em uma jogada inusitada. O atacante, que havia criticado as condições do campo alagado antes da partida, teve que contornar uma poça d’água para conseguir finalizar com precisão e balançar as redes adversárias.

Com esse resultado, as duas equipes se preparam para novos desafios no fim de semana: o Corinthians enfrentará o Noroeste em sua casa, a Neo Química Arena, no sábado (1º de fevereiro), enquanto a Ponte Preta viajará para Diadema para encarar o Água Santa no domingo (2).

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi caracterizado por um jogo truncado e com escassas oportunidades, resultado das poças formadas no gramado. Com dificuldades para tocar a bola, os times apostaram no jogo aéreo, mas as chances de gol foram limitadas. Durante o primeiro tempo, o meia Serginho da Ponte Preta sofreu uma lesão muscular e teve que ser substituído aos 22 minutos, iniciando tratamento com gelo ainda no banco de reservas. A tensão entre os jogadores aumentou, culminando em uma breve confusão após uma falta dura, onde José Martínez e Artur Souza acabaram sendo advertidos com cartão amarelo.

Na segunda etapa, o Corinthians conseguiu se ajustar melhor às condições adversas e foi recompensado pela persistência. Talles Magno brilhou ao marcar o gol da vitória aos 23 minutos. Após driblar uma poça na entrada da área, ele conseguiu superar dois defensores e acertar um chute potente no canto direito do goleiro, sem chances de defesa.

Ainda no entanto, a partida não esteve isenta de desafios para o Timão; a expulsão de José Martínez gerou apreensão nos torcedores. Apesar da desvantagem numérica, o Corinthians manteve a organização defensiva e garantiu a vitória até o apito final.