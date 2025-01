Corinthians pode negociar Denner com o Chelsea por R$ 76 milhões

O Corinthians enfrenta um momento delicado em relação à sua base, prestes a se desfazer de uma de suas promessas mais promissoras. O lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos, está em vias de ser transferido para o Chelsea, clube da Premier League inglesa. Embora essa transação represente uma significativa oportunidade financeira para o clube, o presidente Augusto Melo expressou sua insatisfação com a condução do processo por parte dos agentes do atleta.

Problemas nas negociações

Em declaração ao portal “Meu Timão”, Melo afirmou que o ideal seria manter Denner no Parque São Jorge por mais tempo, especialmente considerando que ele ainda não teve a chance de atuar pelo time principal. Contudo, os empresários do jogador dificultaram as negociações ao não aceitarem um aumento na cláusula de rescisão do atleta, que se tornou um entrave após o Chelsea demonstrar interesse.

“Ele possui uma multa rescisória e os empresários não aceitaram aumentá-la porque já havia interesse em vendê-lo. Diante disso, ou aceitamos a proposta ou permitimos que ele saísse por um valor irrisório”, explicou Melo, referindo-se ao valor fixo da transferência que gira em torno de 12,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 76,3 milhões. Dessa quantia, 8 milhões seriam pagos imediatamente ao Corinthians, enquanto 4,5 milhões seriam condicionados ao cumprimento de metas esportivas.

Venda representa uma oportunidade financeira

O presidente do Corinthians ressaltou que a venda representa uma oportunidade valiosa, mesmo considerando que Denner ainda não debutou no profissional: “Para um garoto de 16 anos que é uma promessa e ainda tem dois anos de contrato com o clube antes de poder sair livremente aos 18 anos, essa venda acaba sendo maravilhosa sob certos aspectos”.

O desejo inicial do Timão era evitar a negociação neste momento. Contudo, a situação se tornou insustentável. A cláusula rescisória para clubes nacionais está fixada em 2 mil vezes o salário do jogador, e como Denner firmou contrato em abril do ano passado até março de 2027 com um salário compatível à categoria de base, o clube tentou renegociar seu vínculo nos últimos seis meses sem sucesso.

Diante dessa conjuntura, o Corinthians correu o risco de perder Denner por apenas R$ 10 milhões para outro clube brasileiro. Assim sendo, a proposta do Chelsea se tornou uma alternativa viável para evitar que um rival local se beneficiasse da situação.

Augusto Melo conclui: “Deixo claro que essa não era minha intenção. Nunca venderia Denner neste momento. Apesar das dificuldades financeiras, mantive os atletas do elenco e busquei renovar contratos. A venda não é ideal para nós, mas dentro do contexto atual representa uma excelente oportunidade”.