Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André comemora 25 anos

No dia 04 de junho, a diretoria da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André promoveu uma confraternização para comemorar os 25 anos do Coral da entidade, que hoje conta com 53 coralistas.

Em seu discurso, o presidente Etel Benatti fez questão de agradecer ao maestro Reinaldo Sanches e a todos os integrantes pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em todos esses anos.

“Cada um de vocês é responsável pela preservação do nosso patrimônio cultural e por levar o nome da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André para todos os lugares onde se apresentam”.

O Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André foi fundado em 1º de junho de 1999 e seu repertório segue o cancioneiro italiano.