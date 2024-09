Copafer amplia prazo de inscrições para o projeto ‘Renova Fachada’

O prazo de inscrições para o projeto ‘Renova Fachada’ da Copafer foi estendido até o dia 10 de outubro. Até o momento, a Copafer já recebeu dezenas de inscrições, demonstrando o grande interesse dos moradores do Grande ABC em participar e ter suas fachadas renovadas.

“Ficou claro para nós que muitas pessoas querem fazer parte desse projeto, e decidimos ampliar o prazo para dar mais oportunidade a todos”, explica Rafael Sales, gerente de marketing da Copafer. O projeto, que tem como missão transformar sonhos em realidade, visa embelezar fachadas de casas, sem mudanças estruturais.

A Copafer, referência em materiais de construção e reformas, lançou o ‘Renova Fachada’ em janeiro deste ano, com o objetivo de dar uma nova aparência a residências no Grande ABC. A primeira casa escolhida foi a da Dona Takue, moradora desde 1965, que teve a liberdade de escolher a cor de sua nova fachada.

As inscrições seguem abertas no site da Copafer para todos os moradores da região. Os interessados devem enviar fotos e descrição do local. O corpo de jurados, composto por jornalistas, influenciadores e formadores de opinião, escolherá a casa vencedora, que será revelada na segunda quinzena de outubro, mês que se homenageia as centenas de milhares de profissionais da área de pintura no Brasil.

O ‘Renova Fachada’ tem a proposta de não só melhorar a estética das casas, mas também gerar impacto positivo na comunidade, como ressalta Sales: “Queremos transformar a aparência das casas e a vida de seus moradores, trazendo alegria e valorizando o ambiente urbano do Grande ABC”.

Para participar inscreva-se aqui: Renova Fachada Copafer