Copa Diadema de Futsal Feminino vai decidir finalistas neste domingo

As duas finalistas da 7° edição da Copa Diadema de Futsal Feminino serão conhecidas neste domingo, 23 de junho, com duas partidas no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, que acontecem a partir das 9h. Primeiro, jogam Grêmio Serraria X Máfia Futsal e, na sequência, Favela da Torre X Las Hermanas. Os jogos são gratuitos e abertos a todos.

No dia 9 de junho, ocorreram três jogos pela competição: Fênix 3 X O Rubro Negro, após o não comparecimento do Rubro Negro – pelas regras, W.O. implica em um placar de 3X0; Máfia Futsal 3 X 1 Las Hermanas; e Grêmio Serraria 2X2 Favela da Torre.

Neste ano, seis equipes se inscreveram para a Copa Feminina, ou cerca de 120 atletas. Em 2023, a grande vencedora foi a equipe Favela da Torre, ficando em segundo lugar as meninas do time Rubro Negro.

Grande final masculina

A grande final da Copa Diadema de Futsal acontece no dia 30 de junho, às 10h30, também no Clube Municipal Mané Garrincha. O campeão da 20ª edição da disputa será decidido pela partida entre West Ham, que tem sua origem na região da Vila Conceição, e American A, do bairro Serraria. Esses mesmos dois times fizeram a final na edição de 2023 da Copa, quando o American A se sagrou campeão.

O West Ham chega à final depois de um duro jogo contra a equipe do Só Quem Sabe no último domingo, 16 de junho: 2 a 2 no tempo regulamentar e, nos pênaltis, uma vitória apertada por 6 a 5. Já o American A está na final depois de ganhar por 3 a 1 da equipe do Pouco Importa.

A Copa Diadema de Futsal é uma das mais tradicionais da modalidade na região e reúne times de bairro, escolas, empresas e comércios, de todas as regiões da cidade. Os jogos, gratuitos a abertos a todos, acontecem sempre nos fins de semana.

Serviço:

23 de junho de 2024, a partir das 9h

Semifinal da 7° edição da Copa Diadema de Futsal Feminino

Local: Clube Municipal Mané Garrincha. Rua do Cariris, 195 – Piraporinha.