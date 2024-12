Coop realizará no ABC ações gratuitas ligadas à saúde

Entre os dias 3 e 14 de dezembro, a van do programa social da Coop Blitz da Saúde – adaptada com todos os recursos de um consultório – circulará por unidades Coop de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.

No horário das 9h às 12 e das 14h às 17h, os interessados poderão medir gratuitamente a glicemia no sangue, fazer o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e aferir a pressão arterial juntamente com o ecocardiograma, além de receber orientações sobre hábitos saudáveis e dicas de saúde.

A Blitz da Saúde é um programa social dedicado a cuidar do bem-estar de seus cooperados e clientes e faz parte do pilar Coop Faz Bem Pra Você, da plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem, concentrando várias ações relacionadas à saúde. Desde o início do programa, em 2012, mais de 260 mil pessoas já foram beneficiadas com a iniciativa.

Para conferir as datas e endereço das unidades, basta conferir o cronograma