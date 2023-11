Coop promove ações gratuitas de saúde para a comunidade

Seguindo à risca o seu compromisso de promover a saúde e destacar a importância dos exames rotineiros para o diagnóstico precoce de doenças, a Coop realiza há 10 anos o programa Blitz da Saúde nas praças onde possui unidades de negócio.

Entre os dias 2 e 16 de dezembro, no horário das 9h às 12 horas e das 14h às 17 horas, os cooperados e clientes das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires poderão aferir gratuitamente a pressão arterial e fazer teste de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Desde o seu lançamento, o programa já impactou mais de 250 mil pessoas.

Quem tiver interesse em participar da iniciativa poderá conferir as datas de atendimento e endereço das unidades, conforme cronograma disponibilizado aqui.