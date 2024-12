COOP inicia segunda turma do Programa de Liderança Feminina

Com a proposta de continuar impulsionando o desenvolvimento profissional de sua equipe, a Coop acaba de lançar a segunda turma do Programa de Liderança Feminina com mais 10 colaboradoras. A iniciativa faz parte do Comitê de Diversidade e conta com a mentoria da consultoria CKZ Diversidade.

Para esta nova turma, cujo programa se estenderá até junho do próximo ano, foram implementadas novas metodologias para que as participantes possam expandir seu potencial e traçar caminhos sólidos na empresa, além da inclusão do plantão psicológico, por meio da empresa Prática Consultoria, como forma de ajudar na quebra de paradigmas e apoio à saúde mental.

Segundo Vanessa Tavares, da CKZ Consultoria, os principais objetivos do programa são aumentar o nível de performance das participantes, fortalecer a autoestima e autoconfiança, melhorar a comunicação, os relacionamentos profissionais, a autopercepção e autoconhecimento, foco, planejamento e administração do tempo, alinhar os seus valores éticos e crenças, além da troca de experiências entre as mulheres.

“Estamos trabalhando para que a Coop seja uma empresa cada vez mais inclusiva e este programa reforça a nossa cultura com ações efetivas e práticas. Esta é a oportunidade de cada participante aproveitar ao máximo a riqueza de todo conteúdo ministrado e de motivar outras mulheres a se inscreverem para as novas turmas”, destacou o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos.

Entre junho de 2023 e setembro deste ano, os cargos de liderança feminina na Coop passaram de 40% para 46%, com um salto significativo de 28% para 46% em cargos de liderança tática (coordenação, gerência de setor e de unidade e gerência farmacêutica). Já os cargos de gerência estratégica também aumentaram de 14% para 27%. Vale destacar que o Negócio Drogaria tem o maior índice de representatividade de mulheres na liderança, com 79% do quadro.