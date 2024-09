COOP inicia as comemorações de 70 anos

A Coop completará no dia 20 de outubro, 70 anos de fundação. Uma história de sucesso que começou em Santo André pela determinação visionária de 292 sócios-fundadores. Ao longo de sua existência criou um protagonismo tão forte que, hoje, pode-se afirmar que a sua trajetória se entrelaça com o desenvolvimento de muitas cidades onde possui unidades de negócios.

E para marcar esse importante marco, a Coop deu o pontapé inicial das comemorações de 70 anos na quarta-feira (18), durante um evento fechado para fornecedores, empresários, imprensa e autoridades. Na ocasião, foi retratada em vídeo toda a evolução da rede nessas sete décadas de existência e o que está sendo preparado para que a Coop continue crescendo de forma sólida e perene.

O diretor de Negócio Varejo Alimentar, Rogério de Paula, e o diretor do Negócio Drogaria, Gustavo Ramos, aproveitaram para anunciar uma grande campanha promocional, Setentaço Coop, que surpreenderá todos os cooperados e clientes com ofertas arrasadoras e será a maior de sua história.

“Estamos comemorando 70 anos e seguiremos com o compromisso de buscar sempre a inovação e a excelência no atendimento para as próximas sete décadas e, se preparem que a nossa campanha de aniversário trará milhões de prêmios aos nossos cooperados e clientes”, reforçou o CEO, Pedro Mattos.

Ao final do evento, Pedro Mattos e o presidente do Conselho de Administração, Antonio José Monte, receberam da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) uma placa comemorativa em homenagem à Coop pela passagem do aniversário e em reconhecimento da parceria e pelas ações socioambientais realizadas em prol das comunidades onde está inserida.