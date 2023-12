Coop Drogaria inaugura três unidades em um único dia

Com investimentos na ordem de R$ 3,5 milhões, a Coop Drogaria inaugurou na sexta-feira (1º de dezembro), três novas unidades externas, sendo uma em Santo André, uma em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e outra na cidade de Sorocaba.

Segundo o diretor do Negócio Drogaria, Gustavo Ramos, as novas unidades chegam para reforçar a sua capilaridade regional. “Nossa proposta é atender cada vez melhor os nossos cooperados e clientes nas praças onde a Coop já possui forte presença”, destaca.

Santo André foi reforçada com nova operação na rua José Antonio Amazonas, 592, Vila Guiomar, passando a partir de agora a contar com 27 drogarias Coop no município andreense. A sexta unidade em São Caetano fica na avenida Presidente Kennedy, nº 1945, Santa Paula e, no interior, a nova unidade está localizada na Avenida José Joaquim Lacerda, nº 1.111- box 12, Sorocaba, que já possui outras 5 drogarias, sendo duas internas no supermercado e outras três de rua.

Em cada unidade, foram gerados 12 empregos diretos e o mix gira em torno de 9 mil itens. As Drogarias Coop trabalham com preços populares de medicamentos, com o Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado no cartão de crédito Coop.

O negócio drogaria está em ritmo crescente na Coop e hoje já representa 20% do faturamento total (R$ 2.8 bilhões em 2022), além de figurar entre as 20 maiores redes no ranking brasileiro de drogarias. “Como a drogaria possui estratégias diferentes de um supermercado e as necessidades dos cooperados e clientes também são distintas, a Coop optou por desmembrar esses dois negócios, gerando resultados ainda melhores”, explica o diretor-geral, Pedro Mattos.