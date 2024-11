COOP amplia programa de saúde e qualidade de vida voltado aos cooperados

Com a inauguração da nova loja no centro da cidade de Diadema e com a proposta de colaborar com o bem-estar de seus cooperados, a Coop abriu uma nova turma do Programa de Saúde e Qualidade de Vida.

Criada em 2008 e inserida no pilar “Coop Faz Bem pra Você” da sua plataforma de sustentabilidade, Coop Faz Bem, a iniciativa reúne cooperados para a prática de atividades físicas, orientadas por educadores que promovem circuitos de alongamento, ginástica, caminhada, fortalecimento e atividades de recreação, além de informações sobre qualidade de vida para evitar o sedentarismo.

Para a nova turma, ainda existem vagas disponíveis e as aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 9h15 às 10h15, na praça em frente à entrada da loja, localizada na Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 400 – Centro. As inscrições são gratuitas e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 93905-3942.

Atualmente, o programa possui o total de 860 alunos inscritos e está presente em 19 unidades de supermercado Coop nas cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo do Campo.