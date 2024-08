Convenção oficializa candidatura de Gabriel Roncon em Ribeirão Pires

Foi oficializado neste domingo (4), na Câmara Municipal, pela convenção administrativa partidária da coligação Ribeirão Pires Para Todos, formada pelos partidos Progressistas, União Brasil, MDB, Avante e PSB. que Gabriel Roncon é o candidato a prefeito de Ribeirão Pires, juntamente com Amigão D’Orto, vice-prefeito,

O evento, que reuniu cerca de mil pessoas, confirmou também os 84 candidatos a vereadores da coligação.

A convenção contou com a presença do candidato a prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB)

Enviaram mensagens de vídeo, em apoio a candidatura de Gabriel e Amigão, os deputados estaduais, Caio França (PSB) e Delegado Olin (Progressistas), além do deputado federal, Fernando Marangoni (União Brasil), do deputado federal e presidente nacional do Progressistas, Maurício Neves e o presidente estadual do Avante, Josué Tavares.

“Ribeirão Pires terá dois prefeitos”, disse Gabriel Roncon, se referindo ao seu vice na chapa, indicando que a convergência de ideias, capacidade administrativa e amor pela cidade faz com que Amigão atue junto permitindo um governo a quatro mãos.

Para construir os objetivos de governo, Gabriel e Amigão anunciaram uma plataforma na internet (www.gabrielroncon.com.br) para a participação popular na elaboração do plano de governo. Entrando na plataforma é possível ver um botão de acesso para contribuir com sugestões de melhoria para a cidade, além de propostas já defendidas pelo candidato, como a extinção da taxa do lixo.

“Ribeirão não é a segunda opção de nenhuma família, Ribeirão tem que progredir”, disse Gabriel citando as gestões de Valdírio Prisco e Luiz Carlos Grecco como referência ao símbolo do coração, que usará na campanha, com o significado de levar o amor a todos os cantos da cidade.

“Nós precisamos urgentemente de renovação na cidade, vamos entrar para acabar com o sofrimento pela falta de gestão pública, a falta de prioridades e a falta de atenção às pessoas, vamos fazer Ribeirão voltar a crescer”, disse Gabriel.

O candidato citou o abuso da cobrança da taxa do lixo e os gastos em setores desnecessários “enquanto isso, falta dipirona, falta Losartana e médicos, porque até para se machucar tem que escolher o dia, porque o ortopedista na UPA só de sexta-feira”

“Os Volpis mentem que nem sentem”, disse Gabriel Roncon, “Eles mentiram quando disseram que o Volpi não ia ser cassado e mentiram quando disseram que iam acabar com a Taxa do Lixo, por isso vamos para as ruas confrontar essas mentiras, porque Ribeirão Pires não é uma capitania hereditária que passa de pai para filho, porque é muito triste quando a gente anda pela cidade vendo castelo de plástico no centro, custando mais de dois milhões de reais ou uma estátua de um cavalo custando mais de 700 mil reais ou a gente vê um prefeito mimado gastando mais de R$ 1 milhão em reforma de seu gabinete, por pura vaidade ou quando a gente vê uma rodoviária apenas pintada, com a mesma funcionalidade, ao custo de R$ 6 milhões de reais, enquanto o transporte público continua ruim e também é triste ver o funcionário público sendo humilhado recebendo apenas 3% de aumento, bem abaixo da inflação“

Gabriel Roncon e Amigão D’Orto deixaram o plenário da Câmara ovacionados e carregados no ombro em meio a gritos de apoio e abraços.