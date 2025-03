Consulta pública sobre Novo Centro Administrativo de SP recebe 268 contribuições

A consulta pública sobre a concessão do novo Centro Administrativo do Estado no bairro dos Campos Elíseos, região central da capital, recebeu 268 contribuições. A participação aconteceu entre os dias 24 de janeiro a 13 de março, de forma online, por meio de um formulário da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI). Inicialmente, a consulta se encerraria no dia 26 de fevereiro, mas foi prorrogada com o intuito de ampliar a transparência e o diálogo sobre a nova sede estadual.

Todas as contribuições apresentadas serão analisadas e poderão ser incorporadas ao projeto arquitetônico. Além da consulta pública, duas audiências públicas foram realizadas para apresentação e debate de propostas. A primeira ocorreu no dia 12 de fevereiro, em formato virtual, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube. A segunda foi realizada no dia 13 de fevereiro, de forma presencial, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na capital paulista.

A escolha do projeto do novo Centro Administrativo contou com a participação de arquitetos de todo o país, em um dos maiores concursos do Brasil. O escritório Ópera Quatro Arquitetura saiu vencedor. A proposta visa construir prédios de diferentes tamanhos, criar fachadas ativas, implantar técnicas sustentáveis, respeitando a história do centro histórico.

O novo Centro Administrativo reunirá cerca de 22 mil servidores estaduais, atualmente espalhados por mais de 40 prédios na cidade, em um único espaço, com infraestrutura moderna e eficiente. O projeto prevê investimento de R$ 4,7 bilhões, com a geração de 38 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e 2,8 mil novas oportunidades formais no comércio e serviços locais.

Dinâmica urbana do novo Centro Administrativo

A iniciativa também contempla a requalificação urbana da região, com fachadas ativas, ampliação de calçadas, espaços para comércio e serviços, além do restauro de 19 imóveis tombados, garantindo a preservação do patrimônio histórico.

A proposta para o novo Centro Administrativo inclui o alargamento das calçadas, fachadas ativas e novas áreas de uso público, que permitem a circulação de pessoas e a instalação de lojas para funcionar de dia e à noite e aos finais de semana. Estão previstos, por exemplo, espaços para comércios, serviços, restaurantes, café e áreas de convivência, para além dos escritórios administrativos do Governo.

Após a consulta pública, o governo paulista irá publicar o edital da licitação da PPP para a seleção, por meio de leilão, da concessionária que ficará responsável pela construção e administração da nova sede. A empresa vencedora do certame deverá contratar o projeto escolhido pelo concurso arquitetônico.

O projeto foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A execução e gestão será realizada por uma Parceria Público-Privada (PPP), com duração de 30 anos. O leilão está previsto para ocorrer ainda neste ano.