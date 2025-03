Governo encerra consulta pública do novo Centro Administrativo Campos Elíseos

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), realiza até esta quinta-feira (13), a consulta pública sobre a concessão do novo Centro Administrativo do Estado no bairro dos Campos Elíseos. O projeto faz parte do processo de requalificação do centro da capital e prevê a construção, manutenção, conservação, gestão e operação de um complexo moderno que reunirá secretarias, fundações e autarquias estaduais, além de novas áreas de convivência e serviços.

A consulta pública tem o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade, permitindo que cidadãos, empresas e entidades encaminhem sugestões e pedidos de esclarecimento sobre a proposta. As contribuições recebidas serão analisadas, com possibilidade de serem incorporadas. Toda a documentação, incluindo estudos técnicos, regulamento e o formulário para envio das manifestações, está disponível no site da SPI.

Como parte do processo de participação social, foram realizadas duas audiências públicas para apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas. A primeira ocorreu no dia 12 de fevereiro, em formato virtual, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube. A segunda foi realizada no dia 13 de fevereiro, de forma presencial, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na capital paulista.

Requalificação urbana

O novo Centro Administrativo reunirá cerca de 22 mil servidores estaduais, atualmente espalhados por mais de 40 prédios na cidade, em um único espaço, com infraestrutura moderna e eficiente. O projeto prevê investimento de R$ 4,7 bilhões, com a geração de 38 mil empregos diretos e indiretos durante as obras e 2,8 mil novas oportunidades formais no comércio e serviços locais. A iniciativa também contempla a requalificação urbana da região, com fachadas ativas, ampliação de calçadas, espaços para comércio e serviços, além do restauro de 19 imóveis tombados, garantindo a preservação do patrimônio histórico.

Os interessados em participar da consulta pública podem enviar suas contribuições até esta quinta-feira, por meio do formulário do regulamento da consulta pública, disponível no site da SPI.