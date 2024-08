Escritório Ópera Quatro Arquitetura vence concurso arquitetônico do novo Centro Administrativo de SP 

O escritório Ópera Quatro Arquitetura foi o vencedor do Concurso Público Nacional de Arquitetura para a nova sede administrativa do Governo de São Paulo nos Campos Elíseos, na capital. Anunciado nesta segunda-feira (26), pelo governador Tarcísio de Freitas, o projeto selecionado vai orientar uma das maiores intervenções urbanas já vistas no país desde a construção de Brasília ao implementar uma transformação da região central de São Paulo.

“Nós começamos a dar os primeiros passos desse importante e icônico projeto. Porque a gente quer e tem o sonho de ver o centro revitalizado. São Paulo merece isso pela sua história. O centro que precisa renascer agora vai receber investimento”, afirmou Tarcísio.

“É um projeto pensado também para gerar economia ao Estado e deixar um legado. O novo centro administrativo vai se tornar um grande catalisador do desenvolvimento econômico e social para São Paulo”, acrescentou o governador.

A cerimônia que homologou o resultado ocorreu no Palácio dos Bandeirantes com a presença do vice-governador Felicio Ramuth, do secretário estadual de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, do secretário da Casa Civil, Arthur Lima, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, além de deputados, vereadores, autoridades estaduais e municipais e integrantes do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), parceiro da administração estadual no concurso.

A realização do concurso arquitetônico é considerada um marco na história da cidade de São Paulo ao democratizar o debate sobre a iniciativa de transferência do centro administrativo do governo paulista para a região central da capital, permitindo compreender a visão de arquitetos e urbanistas brasileiros sobre a proposta.

Promovido pela Companhia Paulista de Parcerias (CPP), por meio da secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo de São Paulo, o concurso foi organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB) e prestigiou o desenho do arquiteto Pablo Chakur, entre sete projetos finalistas. Ao todo, 45 propostas foram enviadas por escritórios de arquitetura e urbanismo de todo o país e passaram pelas três etapas de avaliação e votação previstas no certame.

A seleção dos projetos levou em conta as sugestões que se destacassem por critérios como economicidade, excelência, inovação e sustentabilidade ambiental, integrando soluções urbanísticas que promovam a qualidade de vida, a inclusão social e a revitalização urbana no centro da maior metrópole do país.

O projeto do escritório Ópera Quatro Arquitetura chamou a atenção da comissão julgadora pela aderência às diretrizes previstas pelo concurso e atendimento ao programa estabelecido pelo governo paulista para a dinâmica da região e requalificação do centro paulistano. O desenho arquitetônico maximiza os espaços públicos e privados no térreo; a criatividade; a inovação; e adequação à legislação urbanística e normas de patrimônio vigentes na região central de São Paulo.

A transferência do gabinete de governo paulista para a região dos Campos Elíseos a partir da construção de um novo complexo administrativo prevê a transformação da praça Princesa Isabel e o entorno em uma esplanada com novos edifícios para centralizar todas as secretarias, fundações e autarquias estaduais.

Dos projetos finalistas, quatro receberam menção honrosa e outros três foram premiados. As menções honrosas foram recebidas pelos escritórios B+K Arquitetos Associados; Aflalo & Gasperini Arquitetos; Consórcio Estúdio 41+Pagus + Atelier 01; e Makhohl Arquitetura.

Os premiados foram o escritório Ópera Quatro Arquitetura, na primeira colocação, seguido pelo escritório Andrade Morettin Arquitetos Associados e o escritório MMBB Arquitetos, respectivamente. A primeira colocação recebeu o prêmio de R$ 850 mil, para a segunda o valor foi de R$ 100 mil e para a terceira de R$ 50 mil.

Próximos passos

Com a homologação do escritório Ópera Quatro Arquitetura como vencedor do concurso, o desenho proposto será incorporado aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental do projeto de parceria público-privada (PPP) prevista para o centro administrativo.

Os documentos técnicos (minutas de edital, contrato e estudos) serão apresentados à população durante a fase de consulta e audiência pública do projeto, em que os cidadãos poderão avaliar, fazer sugestões e contribuições que poderão ser incorporadas à proposta inicial.

Após a consulta pública, o governo paulista irá publicar o edital da licitação da PPP para a seleção, por meio de leilão, da concessionária que ficará responsável pela construção e administração da nova sede, estimada para ocorrer em 2025. A empresa vencedora do certame deverá contratar o projeto escolhido pelo concurso arquitetônico.