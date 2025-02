Consulta Pública das Linhas 10 e 14 recebe sugestões até 3 de março

No próximo dia 3 de março, encerra a Consulta Pública para a concessão do Lote ABC-Guarulhos, projeto do Governo de São Paulo, por meio do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP). A iniciativa abrange a Linha 10-Turquesa, já em operação, e a nova Linha 14-Ônix, que conectará o ABC Paulista, Guarulhos e a Zona Leste da capital. Com mais de 70 km de extensão previstos, o projeto tem a expectativa de atender mais de 770 mil passageiros até 2050.

Com investimentos estimados em R$ 19 bilhões, o projeto busca oferecer transporte de qualidade, acessível e sustentável, integrando o sistema ferroviário a outros modais, como metrô e ônibus. A proposta reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a mobilidade urbana e a modernização da infraestrutura da Grande São Paulo.

As audiências públicas foram realizadas em fevereiro, nas cidades de São Paulo, Santo André e Guarulhos, ampliando o diálogo com a população e ajustando o projeto considerando as contribuições e necessidades locais. Já a publicação definitiva do edital está programada para setembro deste ano, com leilão previsto para dezembro de 2025.

Melhorias na Linha 10-Turquesa

A Linha 10-Turquesa, que conecta a região do ABC Paulista ao Centro de São Paulo ao longo de 39 km de extensão, receberá três novas estações: Bom Retiro (integração prevista com a Linha 11-Coral), São Carlos/Parque da Mooca (integração prevista com a Linha 6-Laranja do Metrô, com a Linha 16-Violeta do Metrô e com a Linha 13-Jade de Trens Urbanos) e ABC (integração prevista com a Linha 14-Ônix). O lote inclui também uma quarta estação como investimento contingente, Pari, que terá integração prevista com a Linha 19-Celeste do Metrô.

Também estão previstas oito estações reformadas e seis estações reconstruídas. A previsão é que o intervalo entre viagens seja reduzido de 6 para 4,5 minutos no trecho entre Bom Retiro e Mauá.

Uma nova Linha perimetral que ligará o ABC a Guarulhos, passando pela Zona Leste de SP

A Linha 14-Ônix, por sua vez, percorrerá 40 km entre Guarulhos e Santo André. São estimadas 23 novas estações, e o trajeto prevê a integração com as linhas 13-Jade (Bonsucesso), 12-Safira (São Miguel Paulista), 11-Coral (Corinthians-Itaquera), 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera), 16-Violeta (Hosp. Santa Marcelina), 15-Prata (Sapopemba), e 10-Turquesa (ABC).

O projeto prevê a implantação desta linha ao longo de dez anos, com entrada em operação dividida em três fases e viagens a cada 5 minutos.

Como participar da Consulta Pública

Os materiais da consulta pública e o espaço para contribuições estarão disponíveis no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI). Para participar, o cidadão pode baixar o formulário, preencher com sua contribuição e enviar o arquivo para o e-mail [email protected] até o dia 3 de março de 2025.